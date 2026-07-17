Aymeric Laporte accende la finale dei Mondiali: “L’Argentina lascia ricordini, non dovete permetterlo”

Laporte accende Spagna-Argentina, finale dei Mondiali: “Loro lasciano troppi ricordini in campo, l’arbitro deve vigilare”

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Slavko Vincic sa bene cosa lo attende in Spagna-Argentina. L'arbitro designato per la finale dei Mondiali dovrà fare i conti con la tensione dell'evento, con un occhio particolare al comportamento della formazione sudamericana dopo le polemiche per il match contro l'Inghilterra. Non sono passate inosservate le provocazioni sin dai primi minuti di gioco e anche qualche intervento oltre le righe che i giocatori dell'Albiceleste hanno messo in campo per cercare di irretire gli avversari. Le Furie Rosse sono pronte a questo a giudicare dalle parole di uno dei calciatori più esperti ovvero Aymeric Laporte.

Laporte accende la finale dei Mondiali, Argentina sotto accusa

Il centrale classe 1994 sta disputando un grande Mondiale e anche alla luce della sua lunga militanza calcistica è consapevole della piega che può prendere la finale dei Mondiali. Ma quanto è preoccupato Laporte dell'aggressività dell'Argentina? L'ex Manchester City in esclusiva a Marca ha confermato di essere comunque sorpreso da quanto accaduto agli argentini in semifinale: "Non mi preoccupa affatto l'aggressività, se rimane nell'ambito del calcio. Se è tollerata e l'arbitro fa il suo lavoro, non ho alcun problema. È vero, però, che nelle ultime partite abbiamo visto cose che ci hanno sorpreso moltissimo, azioni che vengono lasciate correre. Soprattutto con l'Argentina, che è una squadra che lascia parecchi "ricordini" in campo. Questo nel calcio non si dovrebbe permettere, specialmente in competizioni così grandi, perché rischia di destabilizzarti e di farti arrabbiare".

La Spagna non si snatura contro l'Argentina

D'altronde sono state feroci le recriminazioni degli inglesi per il fatto che l'arbitro abbia lasciato correre e non dato subito un imprinting chiaro alla gara, spingendo così i calciatori dell'Argentina a darsi una regolata. Così non è stato e ora dunque Laporte chiede maggiore attenzione alla squadra arbitrale: "Fa parte del lavoro dell'arbitro controllare queste cose per evitare che gli sfugga di mano la situazione. Se si permette a uno o due giocatori di fare così, la partita diventerà un caos". La Spagna dal canto suo continuerà a comportarsi come sempre, senza snaturarsi: "Noi, fin dall'inizio del torneo, siamo stati una squadra piuttosto corretta in questo senso. Non siamo tipi da colpire l'avversario o da fare falli folli. E credo che sia proprio questo ciò che dobbiamo fare in questa partita. Però sì, è vero che dipenderà molto dall'arbitraggio".