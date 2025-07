video suggerito

Chiellini diventa uno dei proprietari dei Los Angeles FC: come cambia ora il suo ruolo alla Juventus Giorgio Chiellini è diventato ufficialmente uno dei proprietari dei Los Angeles FC. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali social del club e dell'ex difensore: "Manterrò il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus".

A cura di Fabrizio Rinelli

Giorgio Chiellini diventa a sorpresa uno dei proprietari dei Los Angeles FC dopo aver chiuso la carriera proprio nel club statunitense. Un ingresso nella proprietà per l'ex difensore della Juventus che attualmente ricopre il ruolo di Director of Football Strategy nella società bianconera. Con un annuncio ufficiale è stato proprio il club a stelle e strisce a rendere noto l'ingresso di Chiellini all'interno del club. Con la maglia della squadra di Los Angeles vincendo il campionato statunitense e il Supprters Shield, insieme a Gareth Bale. Oggi un nuovo ruolo che però fa sorgere subito un quesito?

Può svolgere questa funzione pur avendo un ruolo nella Juventus? Allo stato attuale pare proprio di sì ed è proprio l'ex difensore bianconero a sottolinearlo nel suo lungo post affidato ai social in cui cerca subito di sciogliere i primi dubbi ai vari tifosi che si stanno anche chiedendo se il suo impegno nella Juventus sarà sempre lo stesso oppure no. "Sono orgoglioso di annunciare che da oggi sono ufficialmente uno dei proprietari del LAFC – scrive – Dal primo giorno a Los Angeles mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica. Alimentata da persone autentiche, valori condivisi e dal sogno comune di costruire qualcosa di cui andare fieri, dentro e fuori dal campo".

La lettera di Chiellini è lunga ma fin da subito specifica le caratteristiche di questo nuovo incarico e cosa l'abbia spinto ad arrivare fin qui: "Il LAFC ha superato ogni aspettativa: mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera da giocatore nel migliore dei modi e, subito dopo, di crescere con il mio primo ruolo dirigenziale fuori dal rettangolo di gioco – aggiunge -. Proprio per queste ragioni lo scorso anno ho manifestato la volontà di poter acquisire delle quote del club ed oggi finalmente posso annunciarlo a tutti".

Chiellini con tutta la dirigenza della Juventus.

Chiellini chiarisce subito quale sarà la sua posizione alla Juventus

A questo punto Chiellini viene al nocciolo del discorso e parla proprio del suo nuovo ruolo e della possibilità che questo possa andare in contrapposizione con il suo incarico alla Juventus. "In questa nuova veste da “owner” metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus – ha evidenziato l'ex capitano dei bianconeri -. Grazie al LAFC per questa opportunità! Sono entusiasta di far parte di questo viaggio, e siamo solo all’inizio!".