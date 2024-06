video suggerito

Bellingham svela la nuova esultanza a EURO 2024: ha un significato speciale per l’Inghilterra Bellingham è stato decisivo nella gara d’esordio agli Europei per l’Inghilterra: dopo la partita ha svelato il significato della nuova esultanza con Alexander-Arnold. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jude Bellingham è stato decisivo nella gara d'esordio agli Europei per l'Inghilterra. Il jolly offensivo del Real Madrid ha segnato la rete che è valsa la vittoria ai Three Lions nella partita contro la Serbia e ha dato i tre punti alla nazionale di Gareth Southgate nonostante la prova non proprio esaltante.

Il numero 10 ha coronato la sua prestazione con un gol e nella sua esultanza ha spiazzato un po' tutti i tifosi, abituati a vedere il calciatore celebrare le reti in piedi con le braccia protese verso i tifosi: questa volta Bellingham ha mostrato una nuova esultanza che ha un significato molto particola per il gruppo inglese.

Bellingham svela il significato della nuova esultanza con l'Inghilterra

Dopo il suo gol Bellingham è stato abbracciato dai suoi compagni di squadra e poi si è messo nella solita posa, ma quando la squadra è tornata a metà campo il numero 10 e Trent Alexander-Arnold hanno dato vita ad una nuova esultanza: si sono inginocchiati uno di fronte all'altro e si sono coperti il viso con una mano.

Parlando alla BBC, dopo aver ritirato il premio come miglior giocatore del match, ha svelato il significato: "L'esultanza è nata dal gioco ‘Wolf'. Un membro dello staff tiene sempre la faccia in quel modo [mostrato nella celebrazione] quando non sa cosa sta succedendo. Quindi lo abbiamo fatto per lo staff che dietro le quinte lavora ogni giorno".

Parlando alla conferenza stampa dopo la partita, Bellingham ha aggiunto: "È stata più un'esultanza dedicata allo staff che dietro le quinte ha lavorato tanto ogni giorno e non riceverà alcun premio come questo, né avrà i momenti che avremo noi in campo. Li apprezziamo tanto ed è importante che durante il torneo manteniamo quell'atmosfera".

Cos'è "Werewolf", il gioco che impazza nello spogliatoio dell'Inghilterra

"Werewolf" è un gioco di carte simile a "Mafia"creato da Dimitry Davidoff nel 1986: è basato sulla strategia e l'obiettivo è uccidere i lupi mannari che si trovano tra gli abitanti del villaggio. Ci sono una serie di fasi in questo gioco, ognuna delle quali ha un round diurno e uno notturno.

Di Wolf ha parlato anche il capitano Harry Kane: "Siamo circa 16 o 17 di noi che giocano al Wolf ed è un ottimo modo per ammazzare un po' il tempo. Aiuta anche il legame di squadra. Quando inseriscono la carta del lupo, devi iniziare a mentire e non è facile, quindi penso di essere un abitante del villaggio migliore di quanto non sia un lupo. Ce ne sono sicuramente alcuni che sono più bravi di me nell'ingannare la gente."