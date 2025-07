video suggerito

Bufera social su Vlahovic: spunta un like al post di Bellingham sull'eliminazione della Juventus Dusan Valhovic si allontana sempre più dalla Juventus. L'ultima mossa social dell'attaccante non è sfuggita ai tifosi, imbufaliti per un chiaro segno di mancato rispetto e beffa: il "mi piace" all'esultanza di Bellingham per il Real ai quarti del Mondiale per Club.

A cura di Alessio Pediglieri

Non solo l'amarezza per l'eliminazione dal Mondiale per Club agli ottavi di finale, ma anche la beffa. I tifosi della Juventus non ci stanno e di fronte al "like" messo da Dusan Vlahovic al post di Bellingham che si congratulava con i propri compagni del Real Madrid per il passaggio del turno, ai danni dei bianconeri. La polemica social verso l'attaccante serbo inasprisce ancor più un clima già teso nel rapporto tra giocatore e club oramai arrivato ai titoli di coda, con il club che ha già provveduto ad un nuovo acquisto in attacco.

L'amarezza di Vlahovic: 90 minuti in panchina e "like" a Bellingham

Novanta minuti in panchina: così si è concluso il Mondiale per Club di Dusan Vlahovic con la Juventus sconfitta di misura dal Real Madrid agli ottavi di finale. Malgrado l'obbligo di rimonta, nonostante i cambi in partita di Tudor, l'attaccante serbo non ha trovato spazio nell'epilogo americano. Dando sfogo alla propria sfrustrazione qualche ora più tardi quando, di fronte ad un post di Bellingham che applaudiva al passaggio del turno: "Next stop i quarti di finale. Gran vittoria". Un "like" galeotto non è sfuggito ai tifosi bianconeri scatenando l'inferno.

La Juventus già sul dopo Vlahovic: preso Jonathan David dal Lille

Una mossa che conferma lo strappo totale tra Vlahovic, club e nuovo progetto tecnico in mano a Tudor che non lo vede tra i giocatori in rosa. L'ultima, forse, prima dell'addio che oramai appare inevitabile davanti anche ad una bocciatura "mondiale" che ha confermato le intenzioni dell'allenatore e della dirigenza di separarsi dal giocatore entro la fine dell'estate. Corroborate anche dalla notizia ultima dell'ingaggio in attacco di Jonathan David, il canadese classe 2000, svincolato dopo la fine della sua avventura al Lille, il cui arrivo è praticamente concluso.

Le parole di Cobolli sono sentenza: "Vlahovic? Non parlo dei singoli"

Che la tensione sul "caso" Vlahovic fosse ai massimi livelli si era evinto anche dalle parole dello stesso direttore generale Damien Comolli che aveva glissato sull'argomento: come gestire il contratto del serbo in scadenza al 30 giugno 2026 e che – grazie ad una clausola scattata nell'accordo – ha visto salire i propri emolumenti a 12 milioni di euro a stagione: "Messaggio a Vlahovic? Non parlo dei singoli" aveva detto Comolli. "Questa squadra è forte, la base c'è. Dobbiamo capire tutti come tornare a vincere".

Il futuro di Vlahovic, la Juve ha fissato il prezzo: la Premier osserva

Ora, senza più impegni di campo si passerà ai fatti. La Juventus – ma anche il giocatore – ha aperto da tempo le porte al possibile addio con cifre del cartellino non impossibili: 25 milioni, la base su cui intavolare una trattativa per un attaccante comunque di livello e di appena 25 anni. Inizialmente sembrava essersi fatto avanti il nuovo Milan di Allegri, ma Tare ha indicato in mediana le priorità rossonere, con Santiago Gimenez prelevato solo a gennaio con un importante sacrificio economico. Per Vlahovic resterebbero le porte della Premier League semi socchiuse: Arsenal e Manchester United nelle loro rispettive rivoluzioni tecniche potrebbero valutarne l'arrivo ma al momento come eventuale alternativa o per puntellare un reparto già deciso.

Vlahovic alla Juventus dal 2022: in bianconero 104 presenze e 43 gol

Vlahovic come Chiesa: rischio di finire fuori rosa alla Juventus

C'è però il rischio serio all'orizzonte di un altro panorama ben meno roseo: Dusan Vlahovic potrebbe rifiutare le offerte o le alternative e onorare fino all'ultimo il proprio contratto con la Juventus, svincolandosi in vista di giugno 2026, con calma valutando la soluzione per sé migliore. In questo caso, il futuro di Vlahovic potrebbe seguire lo stesso amaro epilogo di un altro ex bianconero, Federico Chiesa che finì fuori rosa fino alla cessione al Liverpool.