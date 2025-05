La risposta seccata di Vlahovic ai tifosi che gli chiedono “Dusan, ma resti alla Juventus?” Dusan Vlahovic seccato di fronte alle domande dei tifosi della Juventus sul suo futuro. Idee molto chiare per il centravanti bianconero al centro di voci di mercato. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Dusan Vlahovic ha provato a restare impassibile di fronte a una domanda sul suo futuro alla Juventus, ma poi non ha resistito. Il centravanti serbo, in occasione di un incontro con un gruppo di tifosi, ha reagito in modo seccato alla curiosità di chi voleva capire se farà ancora parte della rosa bianconera nella prossima stagione oppure no.

La reazione di Dusan Vlahovic alle domande sul suo futuro alla Juventus

Autografi, foto di rito con i più piccoli, ma un’espressione che tradiva un certo nervosismo. Vlahovic non ha nascosto l’amarezza per la sua situazione attuale, con il suo nome al centro delle voci di mercato. Un tifoso della Juventus ha insistito per saperne di più: “Rimani, Dusan?” Dopo qualche secondo di impasse, è arrivata la risposta secca del centravanti: "Non è una domanda per me".

Perché Vlahovic ha risposto così ai tifosi

Cosa ha voluto dire Vlahovic con queste poche parole? In realtà, il senso del suo intervento sembra piuttosto chiaro: l’ex Fiorentina ha voluto sottolineare che il suo destino in bianconero non dipende da lui, ma dal club. Un’eventuale cessione, ipotesi sempre più concreta, sarebbe dunque frutto della volontà della dirigenza e non di una sua decisione, visto che ha sempre dimostrato amore per i colori della Juventus.

La situazione di mercato di Vlahovic

Vlahovic ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e un ingaggio che nella prossima stagione arriverà a circa 12 milioni di euro. Una cifra molto pesante per il club, che avrebbe tentato di rinegoziare il contratto con l’idea di un prolungamento a cifre più contenute. Nessun accordo, e ora i bianconeri valutano seriamente l’addio, per evitare di perderlo a parametro zero nell’estate 2026.

Al momento si parla del forte interesse da parte di alcune big della Premier League, Arsenal in primis, ma anche di club come Atlético Madrid e Paris Saint-Germain. La Juventus vorrebbe incassare almeno 40 milioni dalla sua cessione, per poi virare su profili ritenuti più adatti al gioco del nuovo allenatore. Alla fine, però, potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore.

Le possibilità di una permanenza a Torino sono ormai ridotte al lumicino.