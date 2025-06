video suggerito

Vlahovic può finire fuori rosa alla Juve, blocca il mercato in entrata: rapporti sempre più tesi Dusan Vlahovic blocca il mercato in attacco della Juventus, l'attaccante serbo può finire fuori rosa: la situazione e cosa può accadere nei prossimi giorni tra il calciatore e il club bianconero.

A cura di Vito Lamorte

Dusan Vlahovic sta diventando un tema molto importante in casa Juventus per il mercato in entrata. Sembra paradossale, ma è così. L'attaccante serbo ha ancora un altro anno di contratto con la società bianconera, intenzionata a cederlo in questa sessione estiva per evitare di perderlo a parametro zero tra qualche mese ma non a Torino non sono pervenute offerte degne di tale nome per il club e il calciatore, tranne quella del Fenerbahçe che Dusan ha rifiutato.

Il calciatore ha rifiutato l'opportunità di un prolungamento con ingaggio spalmato (nella stagione 2025/26 arriverà a guadagnare 12 milioni di euro) e questa situazione rischia di complicare il mercato in entrata della Juve, che ha messo nel mirino Jonathan David e vuole tenere Kolo Muani.

C'era stata l'ipotesi Milan, con Allegri che lo avrebbe inserito in rosa volentieri, ma la pista ha perso di consistenza col passare dei giorni e ora la situazione è davvero molto complicata per la Vecchia Signora.

Vlahovic blocca il mercato della Juventus: può finire fuori rosa

Il futuro di Dusan Vlahovic è un rebus e il club piemontese è alla ricerca di una soluzione che possa aiutare anche il suo mercato in entrata in attacco: nel caso in cui l'attaccante serbo dovesse opporsi ancora alle offerte che arriveranno a Torino, l'attuale numero 9 bianconero potrebbe finire ‘fuori rosa' come accaduto a Federico Chiesa un anno fa e andò via alla fine della sessione estiva accettando l'offerta del Liverpool.

Al momento dall'entourage di Vlahovic non ci sono segnali di apertura su un'eventuale uscita o per un rinnovo al ribasso che alleggerirebbe il peso del contratto sui conti della società: l'attaccante classe 2000, che a gennaio 2022 venne pagato 80 milioni (compresi bonus), ha un altro anno di contratto e nel prossimo anno arriverà a guadagnare 12 milioni.

La Juventus si muove per l'attacco: David, Kolo Muani e Conceiçao

La Juventus vorrebbe inserire nel reparto d'attacco del prossimo anno sia Jonathan David che Randal Kolo Muani ma ci sarebbe da risolvere anche la situazione che riguarda Chico Conceiçao. L'attaccante canadese piace molto ai bianconeri, che arriverebbe da svincolato ma vorrebbe uno stipendio da top; mentre per il francese sono già in corso contatti con il PSG per un nuovo prestito fino al 2026 con riscatto.

Il club bianconero vorrebbe rinegoziare col Porto la cifra per l'acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceiçao, perché Comolli non vuole spendere 30 milioni di euro per l'esterno portoghese.

L'addio di Vlahovic permetterebbe alla Juve di liberare una grande cifra a bilancio da destinare per i primi due colpi e sedersi a trattare con i Dragoes per il figlio d'arte. Dall'inizio di luglio, a prescindere da come andrà il Mondiale per Club. la Juventus inizierà a fare sul serio e ogni tipo di ipotesi sul tavolo verrà valutata attentamente per capire come andare oltre questa situazione.