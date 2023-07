Donnarumma vittima di una rapina shock da mezzo milione a Parigi: denudato e legato con la compagna Il portiere del PSG e dell’Italia è stato vittima di una rapina, insieme alla compagna Alessia Elefante nella loro casa di Parigi. I ladri hanno legato e derubato Donnarumma e Elefante e sono scappati con un bottino di oltre mezzo milione di euro.

A cura di Alessio Morra

Ha vissuto una notte tremenda Gigio Donnarumma. Il portiere del PSG e della Nazionale ha subito una rapina a mano armata nella loro casa di Parigi, nell'ottavo arrondissement. Donnarumma è stato legato e spogliato. I ladri sarebbero scappati con un bottino di circa 500 mila euro. Presente in casa anche la compagna del calciatore Alessia Elefante, che ha subito la stessa sorte.

Il portiere del Paris Saint Germain e la sua compagna hanno subito una rapina, dunque, la scorsa notte mentre erano nella propria abitazione a Parigi. I due sono stati legati da diversi individui che hanno svaligiato la casa, come ha fatto sapere Actu 17. Il calciatore e la compagna dopo l'enorme spaventato si sono riparati in un albergo non lontano dall'abitazione. Si sono rifugiati attorno le 3:20 del mattino. Il personale dell'hotel ha allertato la polizia. Donnarumma e Alessia Elefante dopo aver effettuato la denuncia sono stati portati in ospedale per effettuare dei controlli.

Donnarumma da pochi giorni era tornato a Parigi per mettersi a disposizione del tecnico Luis Enrique e nei prossimi giorni con la squadra partirà alla volta del Giappone, dove il Paris Saint Germain disputerà una serie di amichevoli.

Le rapine ai danni dei calciatori del PSG a Parigi

Donnarumma è l'ennesimo calciatore del Paris Saint Germain che subisce una rapina o un furto in casa, in questi anni stessa sorte è toccata pure a Icardi, con i ladri che scapparono con un bottino da oltre 400 mila euro, Thiago Silva, Marquinhos, che non era in casa, ma nell'abitazione del brasiliano c'era il padre che venne malmenato. Mentre lo scorso novembre un ladro lo trovò il portiere Sergio Rico e provò ad affrontarlo.

Stessa sorte, nel marzo 2021, per Angel Di Maria. Il calciatore argentino venne sostituito nel corso di un match con il Nantes, perché nelle ore precedenti dei ladri avevano sequestrato la famiglia del calciatore ed erano andati via con un bottino da mezzo milione di euro. Modalità simili quelle di questi rapinatori, che non è detto siano sempre gli stessi. Ma questi rapinatori ciclicamente puntano dei calciatori e non si fanno alcuno scrupolo nell'intimorire chi è in casa. Questa volta purtroppo è toccato a Donnarumma e alla sua compagna.