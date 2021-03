Una scena surreale, dietro la quale si celava una storia inquietante. È quello che è successo nel pieno di PSG-Nantes, posticipo domenicale della Ligue 1, dopo circa un'ora di gioco. Quando al Parco dei Principi arriva la notizia che scuoterà la serata dei parigini: Angel Di Maria è stato vittima di un furto con sequestro dei familiari – moglie e figlie, presenti in casa – per un breve lasso di tempo. Il calciatore argentino lo apprende praticamente in campo, sostituito in fretta e furia da Pochettino. Con le telecamere ad immortalare tutta la trafila della notizia, dal momento in cui arriva ai vertici del club fino a quando viene comunicata al diretto interessato.

Leonardo, dirigente del PSG, è stato il primo ad essere avvertito della notizia. Insieme a Di Maria, anche i genitori di Marquinhos sono stati vittima di furto con modalità simili nella stessa serata. Il caso del centrocampista argentino è immediatamente sembrato più grave, vista la presenza dei familiari nell'abitazione.

Leonardo è così sceso dalla tribuna fino a ridosso del campo, per comunicare a Mauricio Pochettino la notizia e, contestualmente, la necessità di sostituire Di Maria per metterlo al corrente della situazione e consentirgli di raggiungere casa. L'allenatore argentino ha immediatamente ordinato il cambio e ha accompagnato personalmente negli spogliatoi il proprio giocatore, abbastanza sorpreso di essere sostituito, per spiegargli l'accaduto.

"Siamo dispiaciuti di aver perso tre punti – ha spiegato Pochettino dopo la partita, terminata con la sorprendente sconfitta del PSG –, ma il gruppo era preoccupato per cose di cui probabilmente siete già a conoscenza. Non è una scusa, ma c'è stato un insolito calo di energia. Abbiamo parlato tra noi ma non di quello che è successo in campo".

Furto con sequestro a casa dei genitori di Marquinhos

Nella stessa serata, anche i genitori di Marquinhos, capitano del PSG, sono stati vittima di furto con sequestro. A differenza di quanto capitato a Di Maria, la notizia è stata riferita a Marquinhos soltanto a partita finita. Quello dei furti in casa è un problema che il PSG si trascina ormai da diversi mesi. Sono state svariate le situazioni in cui i calciatori del club parigino si sono ritrovati la propria abitazione svaligiata dai ladri. L'ultima volta era successo nel mese di febbraio a Mauro Icardi.