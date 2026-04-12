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Islam Makhachev derubato in Italia: “Mi hanno fregato. E si sono presi gli scarpini di Kvaratskhelia”

Il campione russo Makhachev è stato vittima di un furto mentre viaggiava nel nord Italia: “Sono rimasti solo questo portafoglio e il passaporto”. Rubati gli scarpini regalati da Kvaratskhelia.
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A cura di Ada Cotugno
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Islam Makhachev è stato derubato durante il suo viaggio in Italia e ha denunciato l'accaduto su Instagram con una serie di storie. L'atleta russo non ha rivelato molti dettagli ma ha promesso di raccontare tutto prima o poi, sostenendo di essere stato "fregato". Gli hanno lasciato il portafoglio e il passaporto, ma l'oggetto più prezioso risulta smarrito: sono gli scarpini che Khvicha Kvaratskhelia gli ha regalato dopo la partita di Champions League tra PSG e Liverpool, per i quali ha lanciato anche un appello affinché gli vengano restituiti.

Furto a Makhachev, cosa è successo

Il campione dei Pesi welter stava viaggiando nel nord Italia quando è stato derubato dei suoi beni. Ha denunciato il furto sul suo profilo Instagram mostrando anche alcuni degli oggetti che sono stati risparmiati dai ladri: "Ecco come viaggiavo alla grande verso l'Italia, ma ora l'Italia non mi piace più. Prima o poi vi racconterò di come mi hanno fregato qui. Sono rimasti solo questo portafoglio e il passaporto". Al suo posto è rimasto anche il tappetino da preghiera, per lui essenziale, ma è sparito un oggetto al quale teneva tantissimo e c he gli era stato donato meno di una settimana fa.

Gli scarpini di Kvara rubati a Makhachev
Gli scarpini di Kvara rubati a Makhachev

Si tratta degli scarpini che Kvara ha regalato a Makhachev appena pochi giorni fa, dopo la partita del PSG contro il Liverpool in Champions. Il russo era allo stadio per seguire il campione georgiano, uno dei suoi giocatori preferiti, e alla fine ha ricevuto in regalo gli scarpini autografati con tanto di dedica. Purtroppo sono stati portati via dai malviventi: "La cosa più preziosa nella valigia erano gli scarpini. Me li ha regalati Kvaratskhelia dopo l'ultima partita. Ladri, se il calcio non fa per voi, li riprendo indietro volentieri". Un appello accorato che per il momento è caduto nel vuoto, visto che non gli sono stati restituiti.

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