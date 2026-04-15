Momento di confusione con l’arbitro Mariani in Liverpool-PSG: va al VAR e mostrano un campo vuoto

Un'area di rigore vuota, senza alcun giocatore e nessuna azione da rivedere: sono state queste le immagini trasmesse in tv quando Maurizio Mariani si è avvicinato al monitor per rivedere il contatto tra Pacho e Mac Allister che avrebbe potuto regalare al Liverpool un calcio di rigore contro il PSG. Niente di niente, neanche un replay, eppure l'arbitro ha concluso la sua revisione al VAR e ha cambiato la decisione maturata in campo revocando il penalty.

È stata l'immagine più strana del ritorno dei quarti di finale di Champions League che ha regalato la semifinale ai parigini, condito dalle solite polemiche arbitrali che non sono mancate nelle ultime settimane. Questa volta la situazione è davvero curiosa perché il VAR trasmette un campo vuoto, generando molta confusione tra i tifosi a casa che non capiscono ancora come abbia fatto il direttore di gara a prendere una decisione.

La strana revisione al VAR di Mariani

L'episodio è davvero strano ed è stato terreno fertile per le polemiche di ogni tipo arrivate dai tifosi del Liverpool che chiedevano a gran voce un rigore per il contatto su Mac Allister avvenuto al 64′ sul punteggio di 0-0, quando la rimonta era ancora possibile. Mariani ha prima assegnato il rigore, ma poi dopo la revisione con il VAR ha modificato la sua decisione e ha lasciato correre. Solo che durante il check non è andato in onda il replay dell'azione: la tv ha mostrato le immagini provenienti dall'altra area di rigore che era chiaramente vuota, dato che tutti si erano concentrati attorno a quella del PSG.

Apparentemente Mariani non ha visto nulla, ma ha comunque parlato con Di Bello e Di Paolo (VAR e AVAR della serata), cambiando idea sulla decisione iniziale di assegnare il rigore. Sul suo monitor è poi apparso regolarmente il replay dell’azione che gli ha consentito di prendere la decisione finale. Da casa però i tifosi non hanno rivisto il contatto e sono rimasti spiazzati, perché in quel momento lo schermo mostrava un'altra area di rigore completamente vuota, senza nessun giocatore. Un effetto bizzarro che ha alimentato ancora di più la confusione tra chi seguiva la partita.