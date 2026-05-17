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Neymar strappa un foglietto all’arbitro e lo mostra alle telecamere: non doveva lasciare il campo

Clamoroso errore arbitrale in Santos-Coritiba: Neymar viene sostituito per sbaglio e mostra il foglietto ufficiale alle telecamere. Furia per O Ney.
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A cura di Marco Beltrami
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Neymar letteralmente incontenibile che mostra un foglietto alle telecamere durante l'ultima partita del campionato brasiliano. Le immagini dell'esperto attaccante brasiliano sono destinate a fare il giro del mondo e raccontano di un clamoroso sfondone arbitrale che lo ha penalizzato. Frustrato e impotente l'ex di Barcellona e PSG che non ha potuto fare altro che far vedere a tutti l'errore degli arbitri.

Cosa è successo a Neymar durante la partita tra Santos e Coritiba

Neymar si trovava in panchina per sottoporsi momentaneamente ad un massaggio al polpaccio durante il match valido per la 16a giornata del campionato brasiliano alla Neo Química Arena. La sua squadra ha optato in quei momenti per una sostituzione e sul cartello digitale del quarto uomo è stata segnalata la sostituzione proprio di Neymar con Robinho Junior. Quando il calciatore numero 7 è entrato sul terreno di gioco, ecco che la stella del Santos è schizzata via, avvicinandosi all'arbitro con il parastinco in mano.

Il clamoroso errore del quarto uomo che ha fatto arrabbiare Neymar

Si è lamentato a gran voce incassando un cartellino giallo per la sua reazione veemente. Ma qual è il motivo del comportamento di Neymar? A suo dire ci sarebbe stato un errore del quarto uomo, in quanto non era Neymar a dover essere sostituito ma un altro compagno ovvero Escobar. O'Ney ha provato a spiegare le sue ragioni, e a tal proposito ha optato per un gesto eclatante: si è fatto dare il foglietto ufficiale con i dati del cambio, dove appunto c'era il giocatore numero 31 da sostituire per far subentrare Robinho.

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Purtroppo per lui però niente da fare perché l'arbitro è andato avanti per la sua strada e non ha potuto cambiare nulla della sua decisione. Inutili le proteste reiterate di un Neymar incontrollabile e incredulo. Giornata da dimenticare per tutto il Santos, sconfitto in casa 3-0. Una beffa doppia per Neymar che si aspetta ora provvedimenti esemplari da parte del giudice sportivo.

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