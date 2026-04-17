L’arbitro reagisce con rudezza al bacio di un calciatore in campo: Mohamed Kabil lo scaccia via

È diventato virale il video di un arbitro egiziano, Mohamed Kabil, che dopo aver concesso un gol ha ricevuto un bacio da un calciatore in campo. Lo ha allontanato subito con sconcerto e rudezza.

Durante il match della massima divisione egiziana di calcio tra National Bank of Egypt e Al Mokawloon di lunedì scorso, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 2-1, si è assistito a una scena davvero inusuale: il bacio di un calciatore all'arbitro, che appena si è reso conto di quello che stava accadendo ha scacciato via chi manifestava in maniera così calorosa il proprio apprezzamento per il suo operato.

Giocatore bacia l'arbitro nella massima serie egiziana

L'episodio si è verificato a una decina di minuti dalla fine, sul risultato di 1-1: l'arbitro Mohamed Abbas Kabil stava ascoltando con gli auricolari cosa gli dicevano dalla sala VAR e quando ha avuto il via libera definitivo, ha fatto il classico cenno del monitor e poi indicato il cerchio di centrocampo per concedere il gol del 2-1 che era sub iudice (la revisione VAR è durata parecchi minuti).

A quel punto, ebbro di felicità per la rete che era stata appena convalidata al suo compagno Osama Faisal, l'attaccante della squadra di casa Ahmed Amin Oufa si è lanciato verso il direttore di gara in un impeto di gratitudine, afferrandogli la testa con le due mani e stampandogli un bel bacio sul capo. L'arbitro ci ha messo un attimo a scacciarlo via con sconcerto e rudezza, senza peraltro prendere alcun provvedimento disciplinare.

La partita si è poi conclusa con la vittoria del National Bank per 2-1, tre punti che valgono una tranquilla posizione nel Gruppo Relegation, ovvero il gruppo della massima serie egiziana che si giocherà la salvezza. Il campionato egiziano ha infatti il formato ‘split': dopo la prima fase (tutti contro tutti nel classico girone unico all'italiana), le squadre vengono divise in due gruppi, il Gruppo Championship (le prime per lottare per il titolo e la qualificazione alle coppe africane) e il Gruppo Relegation (le altre per evitare la retrocessione).