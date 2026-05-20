Southampton escluso dai playoff per il caso Spygate, ora rischia la causa dai suoi stessi calciatori

L’esclusione del Southampton dalla finale playoff per la promozione dalla Championship per lo spionaggio vietato da parte del suo staff tecnico ha generato un nuovo scandalo nel calcio inglese. Ma il club ora rischia di più: un’azione legale da parte dei suoi stessi giocatori.

Non c'è pace per il Southampton, club inglese di Championship che rischia di non partecipare ai Playoff promozione a seguito dello scandalo che in Inghilterra e nel mondo del calcio è salito alle cronache come "Spygate" a seguito della presenza, illegittima, di un membro dello staff tecnico "pizzicato" a studiare di nascosto gli avversari, tra cui anche il Midlesborugh contro ha vinto la semifinale. Condizionale d'obbligo perché ad oggi il Southampton è stato escluso e, mentre attende l'esito dell'immediato ricorso, rischia di subire anche una azione legale da parte dei propri calciatori che non solo non erano stati avvisati dello "spionaggio" ma nel cui contratto è presente una clausola secondo la quale, la promozione avrebbe garantito un 40% in più nello stipendio.

Nella serata di martedì 19 maggio, era giunta la mota ufficiale dell'esclusione del Southampton dalla finale in programma sabato contro l'Hull City a Wembley, a seguito di presunte attività di spionaggio da parte di un membro dello staff del Southampton prima della semifinale di andata dei play-off contro il Middlesbrough e non solo. Perché una commissione indipendente ha esaminato il caso a fondo aprendo un'indagine, che ha portato al verdetto: Middlesbrough riammesso alla finale e Southampton, che ha ammesso le violazioni contestate, escluso, oltre a ricevere quattro punti di penalizzazione per la prossima stagione di Championship.

I calciatori del Southampton pronti alla causa legale contro il club: risarcimento danni

Il Southampton ha comunque presentato ricorso contro entrambe le sanzioni ma ciò che preoccupa di più il club sono le conseguenze interne alla società con la possibile rivolta dei suoi stessi giocatori. Infatti, nessun appartenente al gruppo squadra era a conoscenza delle decisioni operate dallo staff tecnico e coordinate dall'allenatore Eckert insieme al suo analista William Salt e al direttore sportivo Johannes Spors, scatenando la rabbia collettiva. Oltre a ciò, alcuni giocatori – reduci dallo scorso campionato – avrebbero fatto inserire nel contratto attuale che, in caso di promozione, avrebbero percepito il 40% degli stipendi decurtati al momento della retrocessione. Dunque, sarebbe pronta anche una azione legale collettiva per pretendere il risarcimento danni.

Leggi anche Southampton cacciato dai playoff di Championship per aver spiato gli avversari: Middlesbrough riammesso

Southampton contro il Regolamento: ha violato gli articoli 127 e 3.4

I regolamenti del calcio inglese sono da sempre severissimi contro lo "spionaggio sportivo" che hanno regolamentato attraverso una norma specifica introdotta nel 2019: la "Regulation 127 dell'English Football League" dove si stabilisce come nessun club possa osservare, o tentare di farlo, le sessioni di allenamento di un'altra squadra nelle 72 ore precedenti a una partita ufficiale. Lo spionaggio vìola anche la "Regulation 3.4", che impone a tutte le società di comportarsi secondo il principio della massima buona fede.

Il precedente del Leeds: Marcelo Bielsa spiò tutti gli avversari nella stagione 2019

Una normativa che si è resa necessaria in Inghilterra dopo un altro scandalo di spy-story tra club e che risale proprio al 2019 quando l'allenatore di allora del Leeds United, Marcelo Bielsa, inviò un collaboratore a spiare di nascosto l'allenamento del Derby County guidato da Frank Lampard. Bielsa ammise pubblicamente il fatto, spiegando di aver spiato gli allenamenti di ogni singolo avversario affrontato in quella stagione, ma non vi era alcuna norma federale a vietarlo. Il Leeds venne multato e la questione si concluse così, fino alla decisione di inserire un articolo specifico nell'attuale regolamento in vigore.