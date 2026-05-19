Southampton cacciato dai playoff di Championship per aver spiato gli avversari: Middlesbrough riammesso

La decisione più attesa del calcio inglese è arrivata e ha già acceso fortissime polemiche nel Regno Unito. Il Southampton è stato ufficialmente escluso dalla finale dei playoff di Championship dopo l’indagine disciplinare avviata dalla English Football League sulle presunte attività di spionaggio durante gli allenamenti delle squadre avversarie.

Il club, oltre a perdere l’accesso alla sfida decisiva per la promozione in Premier League, dovrà anche scontare una penalizzazione di quattro punti nel campionato di Championship 2026/27. Una sanzione pesantissima che obbligherà i Saints a ripartire ancora dalla seconda divisione inglese.

Secondo quanto comunicato dalla EFL, la Commissione Disciplinare Indipendente ha accertato diverse violazioni del regolamento legate a riprese non autorizzate delle sedute di allenamento degli avversari. Tra i club coinvolti figurano Oxford United, Ipswich Town e lo stesso Middlesbrough, eliminato in semifinale proprio dal Southampton. La società avrebbe ammesso le infrazioni, portando così all’immediata esclusione dai playoff.

Il Southampton ha ammesso violazioni relative all'osservazione delle sessioni di allenamento entro 72 ore da una partita programmata: da dicembre 2025 con l'Oxford United all'Ipswich Town di aprile 2026 e il Middlesbrough a maggio 2026. I Saints hanno diritto di appello e le parti risolveranno la situazione domani 20 maggio.

Southampton cacciato dai playoff, finale ribaltata: sarà Hull City-Middlesbrough

La decisione cancella di fatto il successo ottenuto sul campo dai Saints e spalanca le porte della finale al Middlesbrough, che affronterà l’Hull City a Wembley per giocarsi l’ultimo posto disponibile in Premier League. Il club di Teesside, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, si aspettava già questo scenario: la squadra infatti non avrebbe mai interrotto gli allenamenti né sciolto il gruppo dopo la semifinale persa, continuando a prepararsi come se la qualificazione fosse ancora possibile.

Nel comunicato ufficiale, la EFL ha confermato che il Middlesbrough viene reintegrato nei playoff e prenderà parte alla finale contro l’Hull City, in programma sabato 23 maggio a Wembley, con l’orario del calcio d’inizio ancora da definire.