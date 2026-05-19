Calcio
video suggerito
video suggerito

Southampton cacciato dai playoff di Championship per aver spiato gli avversari: Middlesbrough riammesso

La EFL ha escluso il Southampton dalla finale playoff di Championship per presunto spionaggio sugli allenamenti avversari. Ripescato il Middlesbrough, che sfiderà l’Hull City a Wembley per la promozione in Premier League.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

La decisione più attesa del calcio inglese è arrivata e ha già acceso fortissime polemiche nel Regno Unito. Il Southampton è stato ufficialmente escluso dalla finale dei playoff di Championship dopo l’indagine disciplinare avviata dalla English Football League sulle presunte attività di spionaggio durante gli allenamenti delle squadre avversarie.

Il club, oltre a perdere l’accesso alla sfida decisiva per la promozione in Premier League, dovrà anche scontare una penalizzazione di quattro punti nel campionato di Championship 2026/27. Una sanzione pesantissima che obbligherà i Saints a ripartire ancora dalla seconda divisione inglese.

Secondo quanto comunicato dalla EFL, la Commissione Disciplinare Indipendente ha accertato diverse violazioni del regolamento legate a riprese non autorizzate delle sedute di allenamento degli avversari. Tra i club coinvolti figurano Oxford United, Ipswich Town e lo stesso Middlesbrough, eliminato in semifinale proprio dal Southampton. La società avrebbe ammesso le infrazioni, portando così all’immediata esclusione dai playoff.

Leggi anche
La 17enne Daphnée piange dopo aver perso al Roland Garros: l'umanità e la classe di Bianca Andreescu

Il Southampton ha ammesso violazioni relative all'osservazione delle sessioni di allenamento entro 72 ore da una partita programmata: da dicembre 2025 con l'Oxford United all'Ipswich Town di aprile 2026 e il Middlesbrough a maggio 2026. I Saints hanno diritto di appello e le parti risolveranno la situazione domani 20 maggio.

Southampton cacciato dai playoff, finale ribaltata: sarà Hull City-Middlesbrough

La decisione cancella di fatto il successo ottenuto sul campo dai Saints e spalanca le porte della finale al Middlesbrough, che affronterà l’Hull City a Wembley per giocarsi l’ultimo posto disponibile in Premier League. Il club di Teesside, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, si aspettava già questo scenario: la squadra infatti non avrebbe mai interrotto gli allenamenti né sciolto il gruppo dopo la semifinale persa, continuando a prepararsi come se la qualificazione fosse ancora possibile.

Nel comunicato ufficiale, la EFL ha confermato che il Middlesbrough viene reintegrato nei playoff e prenderà parte alla finale contro l’Hull City, in programma sabato 23 maggio a Wembley, con l’orario del calcio d’inizio ancora da definire.

Calcio
Notizie
Premier League
0 CONDIVISIONI
Immagine
Giro
d'italia
Ganna mostruoso, vince la decima tappa crono Viareggio-Massa. Eulalio resta maglia rosa
Vingegaard non corre la crono in tuta aerodinamica, ma in Maglia Azzurra: il regolamento
Martinelli: "Vingegaard vincerà in carrozza il Giro d'Italia, ma non chiedetegli di fare il Pogacar"
"Non urinate nelle vostre borracce", lo stravagante appello della giuria ai corridori del Giro d'Italia
Vingegaard si prende il Corno alle Scale, gli resiste solo Gall: Pellizzari perde ancora in classifica
Tutte le classifiche aggiornate del Giro d'Italia: Afonso Eulalio della Bahrain è sempre in Maglia Rosa
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views