Il Den Bosch perde e i tifosi festeggiano, per il regolamento dell’Eerste Divisie è tutto giusto

Il Den Bosch perde e chiude la stagione regolare al nono posto, con i tifosi che esultano ai gol degli avversari: era l’unico modo di qualificarsi ai playoff per la promozione in Olanda.

Il Den Bosch perde l'ultima partita e i tifosi esultano come se fosse una vittoria: un incastro nel regolamento ha creato questo incredibile finale. Al club olandese infatti conveniva perdere per sperare di centrare i playoff. Ma perché? Si tratta di uno dei paradossi più assurdi e affascinanti del calcio moderno, causato dal particolare regolamento della serie B olandese (la Eerste Divisie). I tifosi hanno festeggiato ai gol subiti contro l'ADO Den Haag (partita terminata 1-3 ieri) perché, per assurdo, al Den Bosch conveniva perdere per sperare nella promozione. Ma per quale motivo? Tutto è riconducibile alla struttura della Serie B olandese.

Di fatto in Olanda, il campionato è diviso in 4 periodi (mini-tornei di 9-10 partite ciascuno). La squadra che vince un singolo periodo (anche se non è prima in classifica generale) ottiene automaticamente un posto nei playoff promozione. Ma è qui che si crea il paradosso della classifica. Il Den Bosch si trovava in una situazione incredibile nell'ultimo periodo poiché era in corsa per vincere il quarto periodo. Tuttavia, se avesse vinto la partita, il titolo del periodo sarebbe potuto andare a un'altra squadra meglio piazzata nella classifica generale.

A causa di incastri di punteggio e della posizione delle "Squadre Jong" (le squadre riserve come Jong Ajax o Jong PSV, che non possono essere promosse), una sconfitta del Den Bosch avrebbe garantito loro il passaggio del turno ai playoff tramite il ripescaggio basato sulla graduatoria dei periodi. E infatti il Den Bosch ha perso.

Come funziona il sistema di qualificazione ai playoff nella Serie B olandese

Ciò che crea difficoltà ai calcoli di classifica erano proprio le "Squadre Jong" che non possono essere promosse in prima divisione. Se una squadra Jong squadra vince uno dei 4 periodi, il posto playoff non vale e viene “ridistribuito”. Se i posti delle vincitrici dei periodi sono già occupati, allora l’ultimo pass playoff va al 9° in classifica generale (o al miglior piazzato non già qualificato). In questo caso proprio l'ADO Den Haag che aveva già vinto il primo periodo. Il Den Bosch era intorno al 9°-10° posto in classifica e nell'ultimo turno aveva bisogno che il Vitesse non arrivasse a vincere il quarto periodo o che il posto “libero” (per via delle Jong) cascasse a loro.

Perdendo contro l’ADO, il Den Bosch impediva a Vitesse di avvicinarsi troppo nel quarto periodo assicurandosi matematicamente il 9° posto generale. Incredibile così quanto avvenuto in campo. I tifosi esultavano ai gol degli avversari. Prima delle partita i bookmakers avevano cancellato la quota relativa alla sconfitta del Den Bosch. I sostenitori di casa incredibilmente hanno ironicamente fischiato i rari tentativi d'attacco della propria squadra e al triplice fischio allo stadio è esplosa la festa per il passaggio ai playoff promozione.