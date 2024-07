video suggerito

Tonali in allenamento con un orologio da mezzo milione di euro: è uno dei modelli più esclusivi Il Newcastle ha condiviso alcune foto dal ritiro, in una di queste ai tifosi non è sfuggito un dettaglio: l’orologio che indossa l’ex centrocampista del Milan. Marca, modello, valore: gli costa due settimane di paga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un orologio del valore di oltre mezzo milione di euro. Quello di colore azzurro (è la sfumatura del cinturino) al braccio di Sandro Tonali del Newcastle ha attirato l'attenzione sia per l'esclusività del modello sia per il costo (530 mila euro, a cui aggiungere spiccioli per le spese di spedizione) che equivale a mezzo stipendio mensile percepito in Inghilterra. Il cronografo visto al polso del centrocampista è un Richard Mille 35-03 griffato Rafael Nadal: un accessorio di lusso (basta andare sul sito del marchio per avere un'idea anche di quanto siano dettagliate le caratteristiche tecniche) che si ripaga in quindici giorni di ‘lavoro', considerato quanto percepisce l'ex milanista in Inghilterra.

L'orologio costa a Tonali due settimane di paga

La paga è di 250 mila euro circa a settimana, quanto basta per rendere dorato il conto alla rovescia verso la fine della squalifica. Il calciatore dovrà avere ancora un po' di pazienza: dal 27 agosto in poi sarà un uomo libero di tornare in campo per le partite ufficiali avendo scontato il periodo di punizione comminatogli per una brutta storia di scommesse confessate ai magistrati e alla Procura federale. Intanto, si allena in Germania assieme al resto della squadra rispetto il programma del precampionato. E proprio una di queste foto dal ritiro ha attirato l'attenzione dei tifosi che sui social hanno notato quell'oggetto prezioso sul braccio del calciatore.

Il dettaglio notato dai tifosi in alcune foto dal ritiro del Newcastle

In uno scatto Tonali era in bicicletta, in un'altra (quella che ha offerto una visuale frontale e più nitida) aveva in mano uno degli scarpini da calcio. In entrambe le immagini il centrocampista della Nazionale (che ha saltato anche gli Europei) indossava quell'orologio che aveva tutte le fattezze del Richard Mille 35-03 griffato Rafael Nadal.

La squalifica sta per finire: quando Tonali potrà tornare in campo

Quando giocherà di nuovo Tonali? C'è una data cerchiata in rosso in calendario: a partire da fine agosto ogni evento ufficiale può essere l'occasione per riassaporare il gusto della competizione, finora solo sfiorato. Con ogni probabilità il ritorno sul prato da calciatore avverrà in concomitanza con il secondo turno della Coppa di Lega inglese (che scatta a metà agosto) mentre in campionato non potrà avvenire prima della terza giornata (1° settembre), quando il Newcastle ospiterà in casa il Tottenham, dopo aver affrontato Southampton e Bournemouth.