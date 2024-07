video suggerito

Tonali torna ad allenarsi con il Newcastle dopo la squalifica: potrà tornare in campo dal 27 agosto Tonali si prepara ad affrontare la prossima stagione dove potrà tornare a giocare dopo la squalifica: potrà scendere in campo in casa contro il Tottenham. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sandro Tonali torna in azione con il Newcastle in vista della prossima stagione, quella che segnerà il suo ritorno in campo dopo la squalifica per il caso scommesse. L'ex centrocampista del Milan si è presentato oggi nel centro sportivo degli inglesi per cominciare ufficialmente il pre-campionato ed essere agli ordini di Eddie Howe che può finalmente accoglierlo in squadra.

Fin qui Tonali si è allenato da solo, non potendo partecipare alle partite per via della squalifica di dieci mesi, più altri otto di pene alternative, che gli ha fatto saltare anche gli Europei con l'Italia. La sanzione è arrivata ormai agli sgoccioli e il giocatore sta già lavorando per il ritorno tra i titolari.

Tonali si allena: squalifica quasi terminata

Questa mattina il centrocampista italiano si è presentato a Darsley Park, la casa del Newcastle, e ha potuto riabbracciare tutto lo staff tecnico già presente in palestra. Tonali è stato uno dei primi a presentarsi alla seduta inaugurale del pre-campionato, il segnale chiarissimo della grande voglia di tornare a giocare e mettersi alle spalle questa storia che ha segnato drasticamente la sua carriera.

A documentare il suo arrivo è stato lo stesso club che sui canali social ha diffuso un video che racchiude i momenti più importanti del suo primo allenamento. In questi mesi Tonali ha svolto la riabilitazione per la ludopatia supportato dagli psicologi del Newcastle che lo hanno aiutato a superare il suo problema.

E adesso l'ex Milan scalpita per tornare a giocare. La sua squalifica terminerà ufficialmente il 27 agosto e quindi potrà essere schierato da Howe già contro il Tottenham appena cinque giorni dopo. Il campionato del Newcastle comincerà il prossimo 17 agosto, in casa conto il Southampton ed è proprio al St James' Park che Tonali farebbe il suo ritorno dopo la squalifica, supportato dal suo pubblico.