Florenzi torna ad allenarsi con il Milan dopo il lungo infortunio: non gioca da quasi otto mesi Florenzi torna per la prima volta ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio che lo ha fermato a luglio: l'applauso con i compagni e la lunga chiacchierata con Conceiçao.

A cura di Ada Cotugno

Dopo oltre sette mesi di assenza Alessandro Florenzi ha svolto l'allenamento in gruppo: il terzino è stato il grande assente del Milan in questa stagione e ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo tormenta dal mese di luglio. Oggi per la prima volta ha partecipato a una seduta assieme ai suoi compagni che lo hanno accolto calorosamente, con applausi e abbracci in un clima di grande festa.

È una buona notizia per i rossoneri che possono finalmente contare su un innesto in più per affrontare l'ultima parte della stagione. L'ex giocatore della Roma si è fermato a lungo anche a parlare con Sergio Conceiçao che fino a qui non ha avuto modo di lavorare con lui. I due si sono intrattenuti in una chiacchierata in campo, probabilmente per capire quale sarà il suo ruolo e come potrà tornare in campo nel modo più tranquillo possibile.

Il primo allenamento di Florenzi dopo l'infortunio

Il terzino non ha vissuto un anno facile e la sua stagione è stata fortemente condizionata dall'infortunio subito a luglio nel corso dell'amichevole contro il Manchester City: Florenzi era uscito dal campo in lacrime e aveva riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro associata a una lesione del menisco laterale. Un problema fisico che ha richiesto 7 mesi di cure e riabilitazione per essere superato ma che oggi è riuscito a mettere alle spalle.

Per questo in occasione del rientro in gruppo è stato accolto dall'applauso dei suoi compagni, anche se la strada per tornare in campo è lunga. Il giocatore dovrà ritrovare la forma fisica perfetta e mettere qualche minuto nelle gambe prima di diventare un rinforzo affidabile per Conceiçao che oggi si è fermato a parlare con lui a lungo. Il rientro di Florenzi offrirà all'allenatore del Milan qualche soluzione in più per il suo modulo, soprattutto in questo finale di stagione dove ci sarà bisogno del sacrificio di tutti per risalire la classifica.