Jannik Sinner torna a colpire in allenamento con Holger Rune a Monte Carlo: ha ricambiato un favore

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo con Holger Rune, alle prese con il recupero dopo il grave infortunio al tendine d’Achille. L’obiettivo è Wimbledon.

Jannik Sinner è tornato a colpire la pallina da tennis. Il tennista numero uno al mondo si è allenato a Monte Carlo con Holger Rune su un campo in cemento. È stato lo stesso tennista danese a condividere alcune immagini della sessione sui suoi profili social a conferma del lavoro svolto dai due giocatori che stanno cercando di ritrovare la migliore forma possibile in vista del prosieguo della stagione. Ovviamente Rune e Sinner arrivano alla stagione sull'erba in condizioni molto diverse, con il primo reduce dalla rottura del tendine d'Achille e il secondo dai controlli fisici dopo il malessere accusato al Roland Garros.

Sinner e Rune si allenano insieme a Monte Carlo, com'è il loro rapporto

Un rapporto che si è consolidato nel tempo quello tra i due giocatori che prima si sono affrontati da avversari e poi hanno deciso di allenarsi insieme. Cinque i precedenti tra i due, con il danese che inizialmente è risultato "indigesto" al campione italiano: due le sconfitte nelle prime uscite, con Jannik apparso anche un po' infastidito da alcuni atteggiamenti dell'avversario. Situazioni di campo che non si sono mai trasformate in nulla di più, anzi sono state cancellate da un feeling diventato buono. Tre successi di fila per l'azzurro, che poi ha trovato nel classe 2003 un compagno di allenamenti. Dopo la sospensione figlia del caso Clostebol e in vista del tanto atteso rientro a Roma, Sinner si è allenato proprio con Rune, oltre che con Draper e altri giocatori.

Cosa pensava Rune di Sinner

Intervenuto successivamente nel podcast di Andy Roddick, Rune ha parlato così del rapporto con Sinner sottolineandone l'evoluzione: "Qualche anno fa avevo la sensazione che non gli piacesse affrontarmi, mentre a me piaceva sfidarlo. Ora invece neanche a me piace più affrontarlo. È migliorato tantissimo rispetto al 2023, quando eravamo più o meno allo stesso livello. Non ha cambiato il suo stile di gioco, è semplicemente diventato molto meglio in tutto quello che fa. Quando l’ho affrontato in Australia l’anno scorso, mi sono reso conto che, a differenza degli altri giocatori, non appena ha la minima opportunità di pressare, lo fa".

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Sinner e Rune si allenano insieme sul cemento di Monte Carlo

In occasione dell'allenamento pre-Roma era sicuramente Sinner a necessitare maggiormente di ritornare in palla, dopo lo stop forzato, rispetto al suo collega. Oggi invece i ruoli si sono quasi invertiti, con Rune che sta recuperando dal gravissimo infortunio con la speranza dopo il forfait al Queen's di poter giocare a Wimbledon. Insomma è come se il primo giocatore del ranking avesse deciso di ricambiare il favore. Una sessione di lavoro che torna molto utile anche a lui che ha deciso di non scendere in campo prima del prossimo Slam. Necessario un periodo di riposo, e di test medici (che hanno dato esito positivo) dopo le fatiche e i successi degli ultimi mesi per tornare in campo più forte che mai e provare a difendere il titolo nel torneo più importante del mondo.