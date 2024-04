video suggerito

La reazione di Sinner alle provocazioni di Rune è pura classe: mentre lo fischiano lui si distingue Jannik Sinner ha fatto un gesto di pura classe al termine dei quarti degli ATP Montecarlo contro Rune. L’altoatesino ha infatti applaudito il danese cercando di coprire in parte i fischi del pubblico nei confronti del danese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Holger Rune ha fatto di tutto per mettere in difficoltà Jannik Sinner nei quarti del torneo ATP di Montecarlo ma in semifinale ci è andato l'altoatesino vincendo col punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Un match duro, pesante, caratterizzato anche dalla tensione che ha visto protagonista il danese. Al termine del match infatti, il numero 7 del mondo è stato accompagnato all'uscita dal campo tra i fischi del pubblico presente. Rune ha reagito ancora una volta con un gesto nei confronti dei sostenitori sulle tribune. Ma a stemperare tutto ci ha provato proprio Sinner.

Il gesto di Rune mentre esce dal campo.

Da grande campione l'altoatesino ha mostrato uno spirito sportivo d'altri tempi andando controcorrente rispetto a quanto stava accadendo sugli spalti. L'azzurro infatti ha guardato il suo avversario lasciare il campo dopo la sconfitta e invece di restare inerme di fronte alla reazione del pubblico, ha applaudito il danese protagonista di una partita molto positiva. Un gesto bello, di grande spessore, che dimostra l'enorme maturità raggiunta da Sinner sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto la sua enorme classe ed educazione. Il suo gesto appartiene davvero solo ai grandi campioni.

Cosa ha detto Sinner dopo la vittoria a Montecarlo contro Rune

L'immagine degli applausi di Sinner mentre guarda Rune uscire dal campo sono davvero notevoli. L'altoatesino però, nonostante tutto, a fine partita ha riconosciuto comunque di aver assistito a un comportamento tipico del danese che di certo non è la prima volta che si lascia andare a questo tipo di uscite. Rune aveva infatti risposto con dei gesti ai tifosi sugli spalti che lo fischiavano:

"Non c'è nulla di sbagliato in queste situazioni, lui può creare un po' di caos, me lo ricordo anche dallo scorso anno, ma fa parte tutto del contesto. – ha detto Sinner che ha poi proseguito – Nel complesso è stata una partita difficile, con un po' di alti e bassi, non ho sfruttato i match point nel 2° set, ma può succedere. Fisicamente ho dato un po' di più oggi, vediamo come mi riposo ora per domani". E a proposito della semifinale contro Tsitsipas ha aggiunto: "Stefanos sta giocando bene, vediamo cosa potrò fare domani".

Cosa ha fatto Rune durante la partita contro Sinner a Montecarlo

Nell'undicesimo game del secondo set, in maniera furba Rune aveva provato a rallentare il gioco per rifiatare e per non rischiare di finire ko in quel momento. Rune ha aspettato troppo e per questo è stato sanzionato dal giudice di sedia con il time violation. Il pubblico ha accolto la decisione fischiando il rivale dell'azzurro, che ha risposto con dei gesti con la mano a indicar loro di chiudere la bocca. Atteggiamento non gradito dal giudice che a quel punto ha punito Rune con un warning per condotta antisportiva. Il danese non l'ha presa bene andando a colloquio con l'arbitro Dumusois a caccia di spiegazioni chiedendo intervento del supervisor che ha potuto però solo confermare la decisione dell'arbitro.