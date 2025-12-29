Holger Rune rivede il suo infortunio e scoppia a piangere in TV: si fa sempre la stessa domanda

Il 2025 di Holger Rune si chiude con la speranza di poter tornare a giocare prima del previsto. D’altronde, proprio alla vigilia di Natale si è concretizzato un piccolo miracolo, con il tennista danese che è riuscito a rimanere in piedi in campo per colpire qualche pallina senza stampelle prima del previsto. Brucia le tappe Holger, ma la strada da fare è ancora lunga e i pensieri sono tormentati. È quello che dimostra la sua ultima intervista alla TV del suo Paese, quando si è lasciato andare a un momento di sconforto. Non riesce a darsi pace del perché sia successo

Holger Rune piange rivedendo le immagini dell'infortunio al tendine

Era il 18 ottobre quando il suo tendine d’Achille ha fatto crack, lasciando nello sconforto più totale Rune. Disperato il ragazzo danese, che ha iniziato subito il percorso riabilitativo per cercare di non perdere tanto di questa stagione alle porte. Un momento, quello dell’infortunio, che non potrà mai dimenticare. Nel rivedere le immagini, Rune è scoppiato a piangere: "Mi vengono quasi i brividi quando lo vedo. È stata un’esperienza spiacevole. Proprio mentre succedeva, ho sentito uno schiocco nel piede. Non sapevo esattamente cosa fosse. Dopo, il mio piede si sentiva davvero strano, come se il tallone non ci fosse più. Era come se qualcosa si fosse rotto. Non avevo più alcun collegamento tra il polpaccio, il tendine d’Achille e il tallone. E poi ho pensato: ‘Okay, me..a. Non va bene'"..

Il suo interlocutore ha provato a consolarlo, con tanto di braccio sulla spalla, ma lo scoramento è ancora forte per Rune, che ha necessitato di qualche secondo di pausa: "Sì… uff, in realtà è difficile parlarne", dice Holger Rune, visibilmente commosso. "In realtà è difficile parlarne adesso, in questo momento lo sento perché è la prima volta che ne parlo con altre persone. Ma per il resto la mia famiglia mi è stata di grande supporto", spiega Rune, mentre le emozioni difficili tornano a farsi sentire.

Gli interrogativi di Rune e la lezione sul tennis

Uno dei più grandi interrogativi della vita di Holger Rune, numero 15 del mondo, è quello relativo alle cause dell’incidente. Non si dà pace: "Mi chiedo anche perché sia successo. Non credo che una cosa del genere accada per una sfortunata frazione di secondo. Quindi impari ad ascoltare il tuo corpo. È stato tutto un po’ affrettato quando sono tornato a casa da Shanghai e ho dovuto proseguire per Stoccolma un giorno e mezzo dopo".

C’è una lezione, però, che il danese saprà ricordare per tutta la vita dopo questo episodio, ed è quella relativa alla necessità di ascoltare di più i segnali che gli manda il suo corpo: "Vuoi sempre raggiungere degli obiettivi, ma devi anche ricordarti di chiederti come ti senti come persona e fisicamente. Perché a volte ti senti stanco, e allora hai solo bisogno di una settimana o una settimana e mezza di pausa. Quindi è probabilmente qualcosa che ho imparato da questa esperienza".