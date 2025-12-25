Holger Rune brucia le tappe: a due mesi da un infortunio serissimo, è già sul campo ad allenarsi

Il giocatore danese si era infortunato durante la semifinale dell’ATP Stoccolma lesionandosi il tendine d’Achille. Stop previsto di sei mesi, ma Rune è già in campo.

Holger Rune è tornato ad allenarsi a tutti gli affetti. Lo ha fatto a tempo di record. Circa due mesi fa ha subito un infortunio tremendo durante la semifinale del torneo di Stoccolma. La diagnosi è stata durissima: lacerazione completa del tendine d'Achille. Non si è mai perso d'animo, anche se in giovane età un infortunio così può essere tremendamente dannoso. Ha fatto sul serio e a due mesi dall'infortunio e dall'operazione ha iniziato ad allenarsi sulle sue gambe, come ha mostrato in un video sui social.

L'infortunio a Stoccolma e l'allenamento alla Muster

Lacerazione completa del tendine d'Achille. Una mazzata tremenda. Stagione 2025 chiusa nel peggiore dei modi per Rune, che avrebbe avuto la possibilità di qualificarsi per le ATP Finals o chiudere almeno nella top ten. Invece infortunio e lungo stop, di almeno sei mesi. Rientro ipotetico, nella migliore delle ipotesi a metà aprile, quindi per la stagione sulla terra rossa. Rune dopo l'intervento si è subito messo al lavoro, quando non poteva essere in piedi, è rimasto in campo seduto, ricordando un Thomas Muster d'annata.

Paradossalmente ha detto che questo infortunio potrebbe rappresentare la scossa e dargli quel pezzettino che gli mancava rispetto a Sinner e Alcaraz: "Non ho dubitato mai del mio amore per il tennis, ma il mio talento lo davo per scontato. Ora vedo tutte le cose che potevo fare diversamentee". Le sue parole sono state chiare e anche speranzose per sé stesso e i suoi tanti fan.

Il video postato dalla madre

La madre di Rune, l'onnipresente Aneke, ha pubblicato sui social un video del figlio che si allena su un campo indoor e che soprattutto colpisce in piedi, si vede bene che una delle due gambe la muove poco, ma poco importa, perché il traguardo è davvero notevole, ed è giusto rimarcarlo. Non dovrà bruciare le tappe, perché la prudenza non è mai troppa, ma è assai incoraggiante questo video del danese che si allena e colpisce appena due mesi dopo aver riportato un infortunio così grave.