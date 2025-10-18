Holger Rune, infortunio grave a Stoccolma e lacrime: al fisioterapista svela la sua paura

Scene drammatiche al torneo di Stoccolma. Holger Rune ha dovuto abbandonare in lacrime la semifinale contro Ugo Humbert dopo aver vinto il primo set. Il tennista danese, testa di serie numero uno, ha avvertito un dolore fortissimo e improvviso alla parte bassa della gamba sinistra che gli ha impedito di continuare l’incontro. Lacrime e disperazione per il giovane campione, che ha subito spiegato al fisioterapista cosa fosse accaduto. Le sensazioni sono purtroppo molto negative.

Cosa è successo a Rune in occasione della semifinale contro Humbert

Rune, avanti di un set, stava provando a sfruttare una palla break nel secondo parziale quando, durante uno scambio da fondo con Humbert, si è improvvisamente fermato zoppicando vistosamente. Ha sentito qualcosa dietro al piede sinistro e, visibilmente sofferente, si è diretto verso la panchina. Il gelo è calato sullo stadio svedese mentre il fisioterapista accorreva per prestargli i primi soccorsi. Rune ha riferito di aver percepito uno “schiocco”, sintomo che fa temere la rottura del tendine d’Achille. Questa la sua principale paura.

Le parole di Rune al fisioterapista: l'infortunio sembra molto grave

Se la diagnosi dovesse essere confermata, si tratterebbe di un infortunio molto serio, che costringerebbe Holger Rune a un lungo stop. Il povero tennista danese è scoppiato in lacrime in panchina, mentre il suo team sugli spalti non riusciva a nascondere l’apprensione e la commozione. Dopo alcuni minuti di grande tensione, Rune ha lasciato il campo sorretto dal fisioterapista: non riusciva nemmeno ad appoggiare il piede a terra e, tra gli applausi del pubblico, ha raggiunto zoppicando gli spogliatoi, visibilmente distrutto.

Grande dispiacere anche per il suo avversario Ugo Humbert, che in questo modo si è ritrovato in finale a causa di un problema per il suo avversario. Il francese, molto provato, ha dichiarato dopo il match: "Non volevo vincere la partita in questo modo. Ha giocato meglio di me, mi dispiace davvero per lui e spero che possa tornare presto".