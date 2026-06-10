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Mboko cade male sull’erba e si infortuna al ginocchio al Queen’s: esce dal campo in lacrime

Durante la partita del Queen’s con Pliskova la canadese e ha riportato un infortunio al ginocchio. Mboko ha giocato il doppio con Serena Williams.
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A cura di Alessio Morra
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Vicky Mboko ha riportato un serissimo infortunio al Queen's. La tennista canadese è scivolata sull'erba londinese quando era sotto 6-2 4-3 contro la ceca Karolina Pliskova. L'infortunio al ginocchio pare serio. Fuori dal torneo, chissà se giocherà a Wimbledon. E con ogni probabilità si chiude qui anche l'esperienza in doppio al Queen's con Serena Williams.

Mboko cade e si ritira al Queen's contro Pliskova

Sfortunatissima la giovane tennista canadese, che la scorsa estate vinse il prestigioso torneo di casa ed effettuò un gigantesco salto in classifica. La sua stagione fin qui è stata molto buona, ha mantenuto la top ten. Con l'arrivo dell'erba è arrivata la chiamata di Serena Williams, che l'ha scelta come partner per il suo ritorno nel circuito dopo quattro anni. Mboko e Serena hanno vinto in due set nel primo turno. Poi la canadese è scesa in campo in singolare, sorteggio non benevolo, e partita messa male, prima dell'infortunio al ginocchio.

L'infortunio di Mboko e il doppio con Serena Williams

Mboko è scivolata malamente, subito ha capito di aver riportato un serio infortunio. Il medico e il fisioterapista sono prontamente intervenuti, subito dopo il giudice di sedia. Si è affacciata pure Pliskova. Rialzatasi la giocatrice si è seduta sulla sua panchina dove ha ricevuto le prime cure prima di lasciare in lacrime il campo. L'augurio è che il problema al ginocchio sia il meno serio possibile per Mboko, classe 2006, che è in rampa di lancia verso il grande tennis. Va da sé che il doppio con Williams diventa l'ultimo dei pensieri per la tennista, che però con ogni probabilità sarà costretta a rinunciare. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali.

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