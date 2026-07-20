Il crollo di Scaloni in sala stampa, interrompe la conferenza e va via in lacrime: “Questo mi fa male”

Lionel Scaloni non riesce a trattenere le lacrime in sala stampa dopo la sconfitta dell’Argentina ai Mondiali: “Mi fa male nel profondo. Mi dispiace”.

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Lionel Scaloni rimarrà per sempre il Commissario Tecnico capace di riportare l'Argentina sul tetto del mondo nel 2022 dopo l'ultimo successo del 1986. Il Ct della Seleccion è andato vicino al bis nel 2026 finendo però ko ai supplementari contro la Spagna. Una sconfitta che fa male all'Argentina che sicuramente dopo questa partita dovrà chiudere un ciclo con tanti calciatori a fine carriera e che difficilmente continueranno a indossare la gloriosa maglia della nazionale, su tutti Lionel Messi. E forse è anche per questo che Scaloni in sala stampa, parlando del suo futuro, a un certo punto fa fatica ad andare avanti, scoppia in lacrime.

"Per andare avanti, servono molte cose, soprattutto per resettare, per ricostruire un gruppo come questo, che è difficile da riformare. E fa male, mi fa male nel profondo. Mi dispiace". Scaloni crolla totalmente tant'è che l'ufficio stampa della FIFA decide di chiudere lì la conferenza stampa: "Continuiamo con il commissario tecnico della nazionale spagnola". Scaloni aveva infatti svelato il suo futuro sulla panchina argentina: "Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente (Claudio Tapia ndr). L'idea è di rilassarmi e prendermi una pausa".

Il Ct dell'Argentina si è dunque commosso profondamente. Vuole onorare il suo contratto con la nazionale argentina, in scadenza a dicembre, facendo capire di voler valutare tutte le proprie possibilità future in seguito, perché sentiva "il bisogno di pensare". Poco dopo, mentre lasciava lo stadio con il resto della squadra, si è ritrovato di nuovo davanti ai microfoni e, interrogato da Olé, ha ribadito la sua posizione. "Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente (Claudio Tapia). L'idea è di rilassarmi e prendermi una pausa. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che le persone abbiano l'opportunità di essere qui. Qualsiasi argentino vorrebbe essere qui. Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere"

Scaloni ha concluso così i suoi Mondiali accompagnato da un lungo applauso da parte dei giornalisti presenti. "Devo ancora parlarne con il presidente. Penso sia giusto, e questo è un posto incredibile, spettacolare, bellissimo, da sogno, ma richiede molte cose. Posso dirvi che rimarrò qui fino a dicembre", ha concluso l'allenatore che ha vinto due Coppe America (2021 e 2024), una Finalissima (2022), un Mondiale (2022) nonché una finale Mondiale (2026).