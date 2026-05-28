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Yuliia Starodubtseva svela la promessa del suo coach: “Mi sposa se entro nella top 50. Ora ha paura”

Dopo aver battuto Elena Rybakina, Yuliia Starodubtseva ha svelato la promessa fattagli dal suo allenatore: di questo passo, il matrimonio è molto vicino…
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A cura di Paolo Fiorenza
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Yuliia Starodubtseva sta vivendo a 26 anni la miglior stagione della sua carriera: la tennista ucraina sembra aver fatto uno ‘switch', come dimostra la finale raggiunta a Charleston il mese scorso e soprattutto la clamorosa vittoria al secondo turno del Roland Garros contro la numero 2 al mondo Elena Rybakina. I risultati vanno di pari passo con l'ascesa in classifica: adesso la Starodubtseva è in 55ª posizione nel ranking WTA, qualcosa che fa ovviamente felice il suo coach, ma al contempo "lo spaventa", come svela Yuliia raccontando un retroscena a tinte rosa.

Yuliia Starodubtseva e la promessa di nozze del suo coach: "Se entro nella top 50"

"Ora vi dirò una cosa davvero divertente – ha esordito la ragazza ucraina nella conferenza dopo la vittoria sulla Rybakina – Il mio fidanzato è anche il mio allenatore e mi ha detto che se entro nella top 50 mi chiederà di sposarlo. Ora si sta spaventando… ci sono quasi". Yuliia a quel punto è scoppiata a ridere, trascinando alle risate tutta la sala stampa.

La storia tra Yuliia e Pearse: si sono conosciuti al college

Il fidanzato e coach in questione si chiama Pearse Dolan, i due si sono conosciuti all'università negli Stati Uniti. La Starodubtseva è arrivata dall'Ucraina a Old Dominion University, in Virginia, a 17 anni con una borsa di studio per il tennis. Dolan, che è australiano e ha due anni più di lei, è stato anche lui giocatore di tennis a livello di college, prima alla University of Louisiana Lafayette e poi appunto a Old Dominion, dove ha finito la carriera universitaria e incontrato Yuliia.

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Yuliia Starodubtseva e Pearse Dolan dopo la finale persa a Charleston il 5 aprile
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All'inizio erano solo compagni di squadra al college, poi è nato il sentimento: nel 2022 già stavano insieme. L'anno successivo, dopo la laurea di Yuliia, hanno iniziato a girare il circuito femminile assieme, da giocatrice e coach, lanciando una raccolta di fondi che ha portato in tasca 25mila dollari per finanziare i primi tornei di Yuliia. Oggi convivono a Westchester, nello stato di New York. Con un occhio alla carriera e un altro alle nozze: di questo passo, non manca molto…

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