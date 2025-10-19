La mamma di Rune è distrutta, invia un drammatico messaggio: “È terribile, Holger sta piangendo”

Aneke Rune, madre di Holger Rune, ha confermato il grave infortunio del tennista: rottura del tendine d’Achille, starà fuori parecchi mesi. Il drammatico messaggio inviato ai media danesi: “È terribile, Holger sta piangendo”.

È una mazzata devastante sulla carriera di Holger Rune: il 22enne tennista danese sarà costretto a fermarsi parecchi mesi per il grave infortunio riportato durante la semifinale del torneo di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert. Saranno sicuramente minimo sei mesi, ma potrebbero essere anche di più: la rottura del tendine d'Achille è il peggior infortunio per uno sportivo, peggio anche di quella del legamento crociato, soprattutto per il recupero più lungo, l'impatto maggiore sull'atletismo esplosivo e il rischio di non tornare mai al 100% del livello pre-infortunio. La conferma di quello che già aveva capito immediatamente Rune, appena aveva sentito il classico "schiocco" dietro il tallone sinistro durante uno scambio con Humbert, è stata data da un paio di drammatici messaggi inviati da sua madre Aneke ai media danesi.

Il grave infortunio di Rune contro Humbert a Stoccolma: rottura del tendine d'Achille

Rune era impegnato nel secondo set della semifinale a Stoccolma, quando su un colpo non particolarmente impegnativo è stato improvvisamente colpito da un forte dolore alla caviglia sinistra. Il giovane danese è uscito dal campo zoppicando, andando a sedersi per ricevere le cure dal fisioterapista e dicendogli subito che riteneva di essersi rotto il tendine d'Achille. Visibilmente distrutto e in lacrime, è stato poi accompagnato a spalla negli spogliatoi, non potendo neanche appoggiare a terra il piede sinistro.

La conferma della madre di Rune, il messaggio angosciato: "È terribile, Holger sta piangendo"

Nel pomeriggio di sabato, Aneke Rune ha confermato a ‘Ekstra Bladet' che si tratta effettivamente di una rottura del tendine d'Achille e che suo figlio dovrà stare lontano dal campo per almeno sei mesi, aggiungendo che il tennista, attuale numero 11 al mondo, sarà sottoposto oggi agli esami diagnostici e a quel punto si stabilirà se è necessario un intervento chirurgico, il che appare quasi certo.

Decisamente più angosciato il messaggio inviato dalla madre di Rune a ‘BT': "È terribile, Holger sta piangendo". Sono momenti difficilissimi per il ragazzo danese, che sta cercando di attingere a tutto il sostegno possibile della sua famiglia.

"È un peccato per Rune, e voglio che torni presto. Ha giocato meglio di me, e non voglio parlare troppo della finale. Non era questo il modo in cui doveva andare", ha detto un abbacchiato Humbert nella classica intervista sul campo, dopo la fine prematura di un match che il danese sembrava avere in mano dopo aver vinto il primo set.