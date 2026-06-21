Georgina Rodriguez abbocca a una fake della fidanzata di Joao Neves: risposta velenosa, faida nel Portogallo

Una falsa dichiarazione della fidanzata di Joao Neves contro Cristiano Ronaldo ha provocato la reazione velenosa di Georgina Rodriguez nei confronti della ventenne, poi il commento è stato cancellato. Ma l’ambiente all’interno del Portogallo è impestato da aria mefitica.

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Esplode la faida delle WAGS nel Portogallo, già alle prese col caso di un Cristiano Ronaldo che appare sempre più un peso per la nazionale di Roberto Martinez piuttosto che il bomber seriale che ha cinque Palloni d'Oro in bacheca. A 41 anni CR7 sembra l'ombra di sé stesso, la prestazione nella gara d'esordio pareggiata col Congo è stata imbarazzante, con momenti in cui il suo egoismo è apparso ancora peggio della pochezza mostrata. Le dichiarazioni post partita di Joao Neves ("sappiamo cosa ha fatto Cristiano per noi, ma in questo momento è solo un altro giocatore che è qui per aiutarci, è come tutti gli altri") hanno innescato un falò di veleni, che è arrivato a tirare in mezzo anche Georgina Rodriguez, che è abboccata a una falsa dichiarazione attribuita alla fidanzata di Joao Neves, rispondendo in maniera cattiva.

Georgina Rodriguez risponde in maniera astiosa a un commento fake della fidanzata di Joao Neves

Georgina ha risposto a un post di ‘Record Mexico' dove era mostrato – dandolo per vero – un commento fake attribuito alla fidanzata di Joao Neves, la ventenne Madalena Aragao, in risposta a un altro commento – di un tifoso di Ronaldo – che la invitava a dire al suo ragazzo di passare la palla a Cristiano (accusa ricorrente sui social nel post partita col Congo, da parte dei sostenitori del campione di Madeira). La falsa risposta della compagna di Joao Neves al tifoso di Ronaldo recitava: "Dì al tuo GOAT di ritirarsi, è molto egoista".

La 32enne compagna di Cristiano ci è cascata e non si è trattenuta, rispondendo al vetriolo. "Wow! Questa generazione sta venendo fuori alla grande!", ha scritto Georgina, alludendo alla giovane età sia di Madalena che di Joao, solo di un anno più grande.

Poi la Rodriguez ha cancellato il commento quando ha capito che aveva risposto a un fake, ma lo screen era ormai ovunque, a sottolineare impietosamente come nell'ambiente del Portogallo – non solo nello spogliatoio, ma anche fuori – il clima non sia dei migliori, con la questione Ronaldo ingombrante come un elefante.

In vista della seconda partita contro l'Uzbekistan in programma martedì prossimo (chiuderà il girone poi il match con la Colombia), il Portogallo sta provando a ricompattarsi e le parole di un veterano come Ruben Dias vanno in tal senso, visto che la nazionale lusitana ha ancora tutte le possibilità non solo di qualificarsi, ma anche di fare strada. "Prima di tutto, non credo che la colpa sia da attribuire a un solo giocatore – ha detto il difensore del Manchester City – Ovviamente Cris è al centro dell'attenzione, ma credo che in un momento come questo siamo tutti sotto i riflettori".