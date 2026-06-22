LIVE Elezioni nuovo presidente FIGC in diretta, chi sarà tra Malagò e Abete: dalle 8:30 si vota

In diretta l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio dopo le dimissioni di Gabriele Gravina: i due candidati sono Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Alle 8.30 la prima convocazione, alle 11 è prevista la seconda. Prima i due candidati, se vorranno, potrammo esporre i loro programmi elettorali. Una terza candidatura, quella di Renato Miele, non è stata accettata perchè non sostenuta da nessuna lega o associazione. Aggiornamenti e ultime news in tempo reale.
Chi vota il nuovo presidente della Federcalcio
A votare per Malagò o Abete saranno i delegati della Lega Nazionale Dilettanti, dell'AIC, della Lega Serie A, della Lega Pro, della Lega di Serie B, dell'Associazione Allenatori e dell'AIA, in poche parole degli arbitri.
Come funzionano le elezioni del presidente FIGC
Materialmente come funzionano le elezioni per il presidente della Federcalcio? Banalmente vince chi supera il cinquanta percento, ma come lo si ottiene? L'elezione del Presidente è regolata da un sistema che non si basa sul principio ‘un votante, un voto'. Ma viene utilizzato il meccanismo del voto ponderato: i voti dei delegati delle varie componenti del calcio italiano hanno pesi differenti.
Le quote all'interno dell'Assemblea sono ripartite secondo pesi specifici: la Lega Nazionale Dilettanti ha il 34% dei voti, l'AIC il 20, la Lega di Serie A il 12 così come la Lega Pro, 10 percento per la Lega di B, l'Associazione Allenatori pure. 2 percento invece per gli arbitri.
Perché Gabriele Gravina si è dimesso
Dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026 da più parti sono state chieste le dimissioni di Gravina, che in un primo momento ha fatto capire di non aver intenzione di fare un passo indietro, ma successivamente ha deciso di presentarle chiudendo così il suo mandato.
Le elezioni in diretta del nuovo presidente della Federcalcio
Questo è un giorno molto importante per il calcio italiano. Perché si tengono le elezioni per il nuovo presidente federale. Uno tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò sarà il nuovo presidente della FIGC. Malagò parte favorito, ma in una votazione nulla può essere dato per scontato. La prima votazione partirà alle ore 8:30. La seconda votazione alle 11. Dalle 12 la diretta su Vivo Azzurro TV.