LIVE Elezioni nuovo presidente FIGC in diretta, chi sarà tra Malagò e Abete: dalle 8:30 si vota

In diretta l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio dopo le dimissioni di Gabriele Gravina: i due candidati sono Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Alle 8.30 la prima convocazione, alle 11 è prevista la seconda. Prima i due candidati, se vorranno, potrammo esporre i loro programmi elettorali. Una terza candidatura, quella di Renato Miele, non è stata accettata perchè non sostenuta da nessuna lega o associazione. Aggiornamenti e ultime news in tempo reale.