Il nuovo contratto folle di Cristiano Ronaldo: guadagnerà mezzo milione di euro al giorno Cristiano Ronaldo firmerà un accordo biennale con l'Al Nassr: giocherà fino a 42 anni e guadagnerà una cifra da capogiro in Arabia Saudita.

A cura di Ada Cotugno

Cristiano Ronaldo è a un passo dal firmare un nuovo accordo milionario con l'Al Nassr per prolungare la sua carriera: giocherà fino a 42 anni con il club saudita, probabilmente per arrivare agli Europei del 2028 con il Portogallo e stabilire nuovi record, e con il contratto che presto verrà ufficializzato guadagnerà cifre da capogiro. Attualmente CR7 è tra gli atleti più pagati al mondo e ha un patrimonio che supera gli 800 milioni di euro grazie anche alle sue numerose attività imprenditoriali in giro per il mondo.

Ma l'ingaggio che gli verrà garantito è destinato ad aumentare a dismisura la sua ricchezza. Secondo le prime indiscrezioni il portoghese firmerà un biennale da 400 milioni di euro, una cifra folle che supera di gran lunga il suo stipendio attuale che equivale a circa la metà della somma per stagione.

Quanto guadagnerà Cristiano Ronaldo

Sono ingaggi fuori portata per qualsiasi squadra al mondo, tranne che per le ricchissime proprietà dell'Arabia Saudita che ci hanno già abituati a offerte del genere. Con il nuovo contrato Cristiano Ronaldo andrà a ritoccare verso l'alto lo stipendio che sarà faraonico: il portoghese guadagnerà circa 5 euro al secondo, 264 euro al minuto, oltre 15mila euro all'ora. Per facilitare i conti basti pensare che l'ex Real Madrid porterà a casa circa mezzo milione di euro al giorno, una cifra astronomica che nessun altro calciatore al mondo guadagna.

In tutto sono circa 400 milioni di euro per altre due stagioni da trascorrere nella Saudi pro League, un campionato in cui si è ambientato bene e che gli permette di continuare a lavorare sui suoi record personali come quello di presenze e di gol. Con il nuovo accordo giocherà fino a 42 anni e il ritiro al momento è un pensiero lontanissimo.