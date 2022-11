Trova un ladro in casa, lo affronta e lo mette in fuga: il calciatore del PSG evita il furto Il portiere spagnolo Sergio Rico, da anni nella rosa del Paris Saint Germain, tornando in casa ha trovato una brutta sorpresa. Rico ha trovato un ladro, che è riuscito a mettere in fuga. Il ladro però ha lasciato uno zainetto con degli effetti personali.

A cura di Alessio Morra

In ogni parte del mondo ci sono furti e rapine. Molto spesso anche i calciatori sono vittima di questo. In Serie A, solo nelle ultime settimane, hanno subito furti in casa Theo Hernandez del Milan, con moglie e figlia che hanno sofferto molto, ma anche Kvaratskhelia del Napoli e Camara della Roma, a cui hanno rubato due automobili in due momenti differenti. Ha rischiato di subire un furto anche uno dei portieri del Paris Saint Germain, che rientrando a casa si è trovato a fronteggiare un ladro.

Sergio Rico è stato un portiere di alto livello, ha preso parte anche a un Europeo con la Spagna, da qualche stagione fa parte della rosa del Paris Saint Germain, non è mai stato titolare, ora è addirittura il terzo portiere, un terzo di lusso dopo Donnarumma e Keylor Navas. Finora non ha giocato nemmeno un minuto in stagione, e a meno di cose clamorose non avrà modo di scendere in campo, se non nelle ultimissime giornate. Era ovviamente però presente all'ultima di Ligue 1, prima della sosta per i Mondiali, tra PSG e Auxerre, finita 5-0 e in cui non sono mancate le polemiche.

Finita la partita, salutati compagni di squadra e allenatore, Rico è tornato a casa dove ha trovato una brutta sorpresa. Perché si è trovato di fronte un ladro che stava cercando di scappare dall'appartamento del calciatore, che lo ha fronteggiato. Il ladro è riuscito a fuggire, ma ha lasciato cadere nella fuga uno zaino, nel quale conteneva effetti personali – e che è stato dato alla polizia dal calciatore. Un ladro poco furbo. Secondo fonti investigative il ladro non sapeva che in quell'appartamento, situato nei pressi dell'Arco di Trionfo, vivesse il calciatore spagnolo.

Spesso tesserati del PSG sono stati vittime di furti, era capitato già anni fa a Unai Emery, ma è successo anche nel 2021 al centrocampista Angel Di Maria, ora alla Juventus, che fu sostituito nel corso di una partita per raggiungere la famiglia che aveva subito una rapina nella casa di Neuilly-sur-Seine, con i ladri che in quella occasione andarono via con un bottino da oltre mezzo milione di euro.