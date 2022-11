Mbappé litiga con un ex compagno: gestaccio osceno nel tunnel, le telecamere vedono tutto il gesto di Mbappé nel tunnel degli spogliatoi non è passato inosservato. L’attaccante del PSG si rende protagonista di gestaccio volgare e osceno ripreso dalle telecamere durante la gara con l’Auxerre.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG passeggia in casa contro l'Auxerre che è quartultimo in classifica in Ligue 1. Il 5-0 rifilato dai parigini agli avversari rappresenta l'ennesima prova di forza da parte della squadra di Galtier che continua il suo solito dominio in campionato confermandosi prima con 41 punti a +5 dal Lens secondo che prova a inseguire. Kylian Mbappé ha segnato un gol che è stato l'autentico biglietto da visita per quel che sarà il suo Mondiale con la maglia della Francia da campione in carica. Ma il suo gol purtroppo è stato macchiato da un bruttissimo gesto accaduto poco dopo la fine della partita. Il tutto accade in diretta e le telecamere riprendono l'esatto momento in cui Mbappé si è distinto in uno scontro verbale con Kays Ruiz.

Si tratta di un giovane attaccante esterno classe 2002 cresciuto nella cantera del Barcellona prima di essere trasferito al PSG che lo fa crescere all'interno del proprio settore giovanile. Con i parigini Ruiz resta fino a luglio 2021 quando il prestito col Barcellona finisce e il giocatore deve fare ritorno in Catalogna. A quel punto però il club di Laporta decide di non rinnovare il suo contratto e da svincolato viene tesserato dall'Auxerre. Un giocatore che dunque ha condiviso diversi anni con Mbappé al PSG e che il francese conosce bene. Le immagini vanno ad immortalarlo mentre i due sembrano avere uno scontro verbale proprio nel tunnel degli spogliatoi. Il tutto finisce con un gesto volgare del campione del mondo del PSG.

Mentre il giovane dell'Auxerre camminava accanto ai suoi compagni, si vede come si stesse dicendo qualcosa a Mbappé a distanza. Un classico scontro verbale tra i due giocatori. Ruiz viene quasi invitato a calmarsi da un suo compagno che gli ha messo una mano sulla spalla mentre gli altri giocatori dell'Auxerre sono quasi straniti nell'aver sentito qualche frase di Mbappé rivolta al proprio compagno. L'attaccante del PSG a un certo punto si mette la mano sui genitali quasi a voler "mostrare gli attributi". Un gesto comune negli ultimi tempi e molto volgare che potrebbe anche essere soggetto a un provvedimento disciplinare.

Non è infatti escluso che proprio queste immagini possano servire come materiale alla Federazione per sanzionare il giocatore con una multa o una squalifica. Kays Ruiz-Atil non ha risposto e Mbappé e non si sa ancora cosa sia accaduto dopo. Si sa soltanto che Ruiz subito dopo quel gesto, come si vede dalle immagini, si volta quasi a voler cercare il sostengo di uno dei direttori di gara presenti in partita per segnalare l'episodio. Evidentemente dietro di lui c'erano però solo i suoi compagni di squadra. Qualche questione irrisolta? Questo non è chiaro ma sta di fatto che il gesto di Mbappé è diventato immediatamente virale facendo indignare migliaia e migliaia di tifosi sul web.