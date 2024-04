video suggerito

Scene incredibili in Messico, Nahuel Guzman punta il laser sugli avversari: squalificato 11 giornate L’ex nazionale argentino Nahuel Guzman ha ricevuto una squalifica senza precedenti nella Liga MX in Messico per aver usato dalle tribune un raggio laser disturbando il portiere avversario. Immortalato dalle telecamere, è stato multato dal suo stesso club e dalla Federazione e dovrà svolgere anche lavori sociali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Anche senza scendere in campo, il portiere del Tigres, l'ex nazionale argentino Nahuel Guzman, è riuscito a catalizzare su di sé l'attenzione generale del calcio messicano e non solo. Il portiere 38enne, convalescente per un'operazione al ginocchio destro, era presente in tribuna per seguire la partita del suo club sabato scorso nella trasferta contro il Rayados de Monterrey, per il prestigioso Clasico Regio della Liga MX, e ha provato a disturbare il portiere avversario, utilizzando un laser: immortalato dalle telecamere, ha subito una squalifica esemplare da parte della Federcalcio messicana, di 11 giornate.

Per vincere un Clasico Regio nel campionato messicano, si cerca sempre di fare di tutto ma ciò che ha combinato Guzman va oltre ogni logica e tentativo lecito. Durante il primo tempo di Monterrey-Tigres, il 38enne argentino ha provato a disturbare il connazionale e portiere avversario, Esteban Andrada puntandogli addosso un raggio laser. Un espediente che spesso si vede essere utilizzato dai tifosi nei confronti dei giocatori delle altre squadre, ma mai prima d'ora un calciatore aveva osato tanto. Invece, sia le telecamere nell'Estadio BBVA Bancomer, sia i vicini di posto hanno sorpreso Guzman nell'insano gesto antisportivo.

Un tentativo di disturbo che è stato rapidamente interrotto dallo stesso presidente del Monterrey, José Antonio Noriega, che si è recato verso la tribuna dove era seduto Guzman per sequestrare il laser, scatenando poi un polverone di polemiche attorno al portiere del Tigres. Contro cui si è rivolto il pugno duro della Liga MX con la commissione disciplinare che ha deciso per una squalifica mai vista prima: 11 giornate di stop.

Esteban Andrada, il portiere del Monterrey, dopo la partita ha attaccato duramente il gesto sui social con Guzman che ha prima ammesso di averlo fatto e poi si è pubblicamente scusato: "Come ho già fatto in privato e in coerenza con i valori dell'Istituzione che rappresento, voglio approfittare dell'importanza dei Social Network per porgere pubblicamente le mie scuse a Esteban per l'accaduto ieri sera durante i passaggi del Prima metà del Clásico Regio".

Evidentemente il pentimento tardivo non ha trovato terreno fertile: la sanzione monstre è stata confermata dalla FMF, la Federcalcio messicana che in un primo momento sembrava solamente propensa ad una multa economica nei confronti del giocatore e del suo club di appartenenza. Che non è mancata, e che lo stesso Tigres ha deciso di far pagare interamente al proprio giocatore che è stato condannato anche a svolgere servizi sociali.