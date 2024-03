Dani Alves è seguito in casa da un uomo con una telecamera: vogliono evitargli guai con la moglie Dani Alves entra in casa e si ritrova davanti un cameraman. La scelta di registrare tutto con una telecamera è una mossa dell’avvocato dell’ex Barcellona per evitare problemi anche con la moglie del brasiliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Dani Alves apre la porta di casa e si ritrova di fronte le telecamere. Non è un set di un film ma una precisa condizione imposta dal suo avvocato. Dopo essere stato scarcerato a fronte del pagamento di una cauzione da un milione di euro, l'ex campione del Barcellona ha ottenuto la liberà provvisoria, ma il suo legale vuole evitare altri guai, specie con Joana Sanz. La moglie di Dani Alves ha abitato in quella casa finché il calciatore non ha ottenuto la scarcerazione ma non ha nessuna intenzione di incontrarlo lasciando subito la dimora.

La donna per questo motivo ha ancora molti suoi averi tra le mura di quell'abitazione è dunque in attesa che traslochi definitivamente l'avvocato di Dani Alves ha ha consigliato al calciatore di riprendere i suoi movimenti in casa così da non avere ulteriori contenziosi legali con lei. Ecco spiegata la telecamera sin dall'ingresso del difensore brasiliano nella sua vecchia casa dopo più di un anno in carcere. Il legale del giocatore vuole quindi che si risolva l'accusa di violenza sessuale che ha visto il suo assistito condannato in primo grado a 4 mesi e mezzo.

Joana Sanz non ha dunque nessuna intenzione di incontrare il giocatore e proprio per questo motivo l'avvocato, in attesa che liberi la casa da tutte le sue cose, vuole evitare altri guai. In tanti però inizialmente erano rimasti spiazzati quando hanno visto un cameraman riprendere il calciatore nel giorno del suo rientro a casa. La stampa spagnola aveva inizialmente ipotizzato che una società di produzione stesse preparando “un progetto audiovisivo” sull'intero “caso Dani Alves”. Ma non è nulla di tutto questo.

Semplicemente visto il clamore e la delicatezza del caso, l'avvocato di Dani Alves vuole quindi avere la prova di ogni passo che il calciatore fa in casa proprio. Sin dalle prime ore successive alla sua scarcerazione, l'ex giocatore del Barcelona ha ricevuto molte visite di familiari e amici. Ma sua moglie non è chiaramente ancora apparsa e il giocatore nemmeno si aspetta che prima o poi possa tornare davanti ai suoi occhi. Una situazione di certo molto delicata che avrà sicuramente ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.