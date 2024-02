Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo di carcere per lo stupro in una discoteca di Barcellona L’ex calciatore brasiliano è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale. Il Tribunale ha stabilito che Dani Alves una volta scontata la pena dovrà vivere 5 anni in libertà vigilata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La sentenza era attesa ed è arrivata in mattinata. Dani Alves è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale. Una volta scontata la condanna dovrà vivere cinque anni di libertà vigilata. Inoltre per il brasiliano è stata stabilita un'ordinanza restrittiva di nove anni verso la vittima. giudici hanno stabilito anche un risarcimento di 150.000 euro nei confronti della vittima. Il Tribunale ha scritto: "La vittima non era consenziente e ci sono prove che, al di là della testimonianza della denunciante, permettono di considerare provato lo stupro".

Il tribunale di Barcellona ha condannato Dani Alves a quattro anni e mezzo di carcere per aver violentato una ragazza di 23 anni nei bagni della discoteca Sutton di Barcellona, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022. I magistrati della Sezione 21 hanno inflitto la condanna all'ex di Barcellona, Siviglia e Juventus, ma non hanno accolto la richiesta della Procura che inizialmente aveva chiesto 9 anni di reclusione, che la pubblica accusa aveva elevato fino a 12.

La pena però è stata di 4 anni e 6 mesi anche perché la Corte ha visto di buon grado il risarcimento danni, Alves, che è entrato in carcere il 20 gennaio 2023 e si trova nel centro penitenziario Can Brians 2, pagherà i 150.000 euro richiesti dalla Procura. Dani Alves ha già scontato oltre un anno di carcere e dunque rimarrà in carcere.

Possono fare ricorso ora sia Dani Alves che la Procura, che ha espresso soddisfazione, ma non esclude il ricorso: "Dobbiamo valutare la sentenza, valutarla bene. Abbiamo tempo per rivedere tutto. Siamo soddisfatti, perché è una sentenza che riconosce la verità della sentenza. Siamo soddisfatti per lei e per tutti. Dobbiamo ancora valutare se la gravità della sentenza è adeguata ai fatti".