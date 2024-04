video suggerito

Donnarumma litiga col quarto uomo nel tunnel, se ne va infuriato: "È grave quello che mi hai detto" Gigio Donnarumma ha avuto un diverbio con il quarto arbitro al termine della partita tra PSG e Clermont. Le immagini riprese nel tunnel, il portiere ci resta malissimo per la risposta dell'ufficiale di gara.

Il botta e risposta acceso tra Gianluigi Donnarumma e il quarto uomo è la fotografia della delusione per un pareggio contro l'ultima in classifica. Anzi, a giudicare da come s'erano messe le cose (vantaggio ospite con Keita al 32°), il punto strappato al Clermont può ritenersi positivo per il Paris Saint-Germain (salvato dal gol di Gonçalo Ramos all'85°). Il portiere della Nazionale si lamenta con il collaboratore dell'arbitro per i minuti di recupero concessi considerato tutto il tempo perso nella seconda parte della gara. La replica un po' lo spiazza e un po' lo infastidisce.

Le telecamere registrano il confronto all'uscita dal campo, quando l'estremo difensore – protagonista di un'ottima stagione, ma rimasto in panchina per l'ampio turnover scelto da Luis Enrique – si avvicina all'ufficiale di gara e discute con lui. Almeno inizialmente, il dialogo è pacato. L'ex milanista chiede spiegazioni, non gli va a genio che siano stati giocati solo quattro minuti in più oltre i tempi regolamentari. Qualcosa non gli quadra nel calcolo fatto per l'assegnazione dell'extra-time.

"Questa è la decisione", dice il quarto uomo a Donnarumma che, non soddisfatto da quella risposta, si aiuta anche con una mimica plateale (mima il gesto dell'orologio) ma ottiene una replica altrettanto secca. "Hai avuto novanta minuti per vincere", si sente ribattere. Non crede alle sue orecchie e a sua volta attacca: "È molto grave che tu mi risponda così". La conversazione sale di tono, non degenera in alterco ma il portiere del Psg manifesta dissenso ed è visibilmente contrariato per l'atteggiamento dell'interlocutore. "Per tutto il secondo tempo è stato così… cosa è successo? Perché fare una cosa del genere? È un vostro errore e tu mi dici questo!".

Il quarto uomo sembra anche sorridere e Donnarumma la prende male. Nei pressi c'è una persona che, con ogni probabilità deve essere un delegato al campo: ascolta tutto e a un certo punto interviene per ricondurre a più miti consigli il calciatore. Gli raccomanda di calmarsi e Gigio si giustifica. "Mi ha detto: hai avuto novanta minuti per vincere".

È l'acme del diverbio tra l'estremo difensore, che non ha alcuna intenzione di zittirsi, e il quarto uomo. "Avete commesso un grande errore e mi rispondi in questo modo?! Io ti ho chiesto: perché quattro minuti e tu mi ha risposto così".

Donnarumma abbandona quell'area immediatamente adiacente al terreno di gioco e sembra tornare in campo. Poi torna indietro e prosegue nello sfogo: "È grave, è molto grave… ti ho fatto una domanda e mi hai risposto in quel modo. È grave, è grave", dice mentre si allontana.