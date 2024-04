video suggerito

Danielle Collins esplode in campo a Madrid, ha sentito abbastanza: “Vieni tu a giocare” Danielle Collins se l’è presa contro un tifoso presente sugli spalti con uno sfogo plateale, che è diventato virale a Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quando è troppo è troppo. Danielle Collins, tennista che sta vivendo un momento magico, ha perso la pazienza nel match valido per i sedicesimi di finale vinto contro la belga Cristian. La numero 30 del tennis mondiale se l'è presa contro un tifoso presente sugli spalti con uno sfogo plateale che rientra di diritto tra le immagini più curiose di questa stagione.

La partita di Collins non era iniziata benissimo come confermato dal primo set perso, e da qualche errore di troppo nel secondo parziale. Abbastanza nervosa la giocatrice americana, che dopo un errore abbastanza grossolano di dritto, ha reagito con un urlaccio, con il labiale che ha tradito due espressioni colorite verso gli spalti. A seguire Danielle si è diretta verso la tribuna e ha risposto a qualcuno del pubblico urlando: "Esci da lì e vieni a giocare. Vieni qui e fai quello che faccio io, ok? Devi avere un po' più di rispetto.

Insomma, come a dire ‘vieni tu qui in campo se pensi di essere migliore di me', che ha creato un po' d'imbarazzo tra gli spettatori presenti nel settore incriminato, che sono rimasti quasi pietrificati. Un modo per Collins anche per togliersi di dosso un po' di tensione, con uno sfogo che le è tornato molto utile. E infatti la giocatrice americana si è poi risollevata alla grande, andando ad imporsi al terzo set.

3-6 6-4 6-1 per Danielle che per il secondo match consecutivo a Madrid, ha vinto in rimonta dopo aver perso il primo set. Prosegue dunque il suo periodo magico, con 15 vittorie consecutive, di cui 8 su 8 sulla terra battuta nel 2024. E adesso ecco che alle porte c'è una sfiga intrigante con Aryna Sabalenka, la numero 2 al mondo. Un confronto che mette alla prova la sua forza in questo strepitoso momento che ha fatto anche vacillare la sua scelta di ritirarsi a fine stagione.