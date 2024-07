video suggerito

Danielle Collins rompe la sacralità delle interviste a Wimbledon per difendere le donne: “Fan*ulo” Danielle Collins ha lasciato tutti interdetti a Wimbledon pronunciando una parola che ha rotto la sacralità del tempio del tennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Danielle Collins non molla mai, in campo e fuori. La tennista americana ha conquistato gli ottavi di finale in quello che è il suo ultimo Wimbledon prima del ritiro a fine stagione. Lo ha fatto alla sua maniera lottando punto su punto. La sua passionalità e il suo modo di dare tutto sono venute fuori anche al termine dell'incontro, quando ha sorpreso il suo interlocutore e il pubblico utilizzando un linguaggio colorito.

Danielle Collins sorprende tutti a Wimbledon con l'intervista colorita

Insomma Danielle ha rotto la sacralità di Wimbledon, pronunciando anche una parolaccia seppur parzialmente censurata. Quando infatti le è stato chiesto della sua capacità di essere sé stessa sempre in campo, anche a rischio di essere tacciata qualche volta di esagerare nelle esultanze oppure negli sfoghi.

Collins prende le difese della passione femminile a Wimbledon

Danielle si è sfogata: "Sto mettendo le mie emozioni là fuori con il mio cuore a nudo. Sono una che non ha paura di essere se stessa e penso che come donne, dovremmo davvero abbracciare questo modo di vivere e sostenerci a vicenda, per essere in grado di usare quella passione per accenderci. Penso che valga molto. Siamo definite come come emozionali e frustrate e questo e quello, allora dico solo: ‘Fan*ulo‘".

Parole che hanno acceso il pubblico soprattutto di sesso femminile, e non sono mancati gli applausi e le urla di sostegno. E infatti Danielle Collins mette la sua passione al servizio proprio dei tifosi: "È una passione che porto avanti per tutta la mia vita, sia che sia stato al college o alla fine della mia carriera qui ora. Cerco di intrattenere tutti il più possibile".

Insomma niente ha mai condizionato Danielle, nemmeno i tanti infortuni e l'artrite reumatoide. Il suo ritiro a fine stagione sarà un colpo duro per il tennis. La speranza degli appassionati è che magari cambi idea, ma sarà dura.