Perché sul centrale di Wimbledon non si può giocare oltre la mezzanotte: la regola del coprifuoco A Wimbledon, sul campo centrale e sul campo numero 1, nonostante il tetto non si può giocare fino a notte fonda. C’è una regola che stabilisce il coprifuoco, che scatta alle 23 locali (mezzanotte in Italia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A Wimbledon dal 2009 c'è il tetto, che permette di giocare anche quando piove sul campo centrale. Il tetto è stato poi costruito anche sul campo numero 1. Ma a differenza dell'Australian Open, del Roland Garros e degli US Open ai Championships non c'è la possibilità di giocare gli incontri fino a notte fonda.

A Wimbledon sui campi principali c'è il tetto, ma di notte non si gioca

Il tetto è stata la svolta di Wimbledon, che ha vissuto in passato tante edizioni flagellate dalla pioggia che hanno portato alla disputa della finale maschile al lunedì. Ora con il tetto, sui due campi principali, si garantisce tennis ogni giorno e le fasi finali sono al sicuro, anche se giocare al coperto comunque modifica le condizioni. Però a Londra non si può giocare sempre, si può giocare dalle 13:30 locali senza interruzioni fino alle 23 (di Londra). Ma Big Ben dice stop quando a Wimbledon sono le ore 23 (le 24 in Italia). C'è una sorta di coprifuoco, che rappresenta una regola precisa che è frutto di un accordo tra gli organizzatori e i residenti di Wimbledon.

Il coprifuoco è frutto di un accordo con i residenti di Wimbledon

Sin dal 2009 è così. Alle 23 locali se una partita è ancora in corso viene interrotta, per essere ripresa il giorno seguente. Il tetto costruito creò diversi problemi agli abitanti del quartiere residenziale di Londra, che protestarono e temendo di perdere la quiete notturna cercarono di trovare un accordo con il torneo più importante al mondo.

Dunque si chiude alle 23 di Londra, come spiegato dagli organizzatori di Wimbledon che confermarono lo scorso anno i motivi dello stop: "Il coprifuoco alle 23:00 è una condizione di pianificazione applicata per bilanciare la considerazione dei residenti locali con la portata di un evento internazionale di tennis che si svolge in un’area residenziale. Inoltre, è anche una misura dovuta a una priorità come la “connettività dei trasporti e del portare a casa gli spettatori in sicurezza".