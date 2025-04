video suggerito

Il Real Madrid è in crisi, contro l'Arsenal può giocare un portiere di 19 anni: debutto per Gonzalez Il Real Madrid non ha più portieri dopo gli infortuni di Courtois e Lunin: il diciannovenne Fran Gonzalez è l'unico a disposizione di Ancelotti e potrebbe giocare anche in Champions.

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid è in piena emergenza dopo gli infortuni di Thibaut Courtois e Andriy Lunin che hanno lasciato la squadra senza portieri. Contro il Valencia nella prossima giornata di campionato giocherà Fran Gonzalez che potrebbe essere schierato addirittura nel quarto di finale di Champions League contro l'Arsenal: il diciannovenne potrebbe vivere una notte da brividi all'Emirates se nessuno dei suoi colleghi dovesse recuperare in tempo per l'appuntamento.

È allerta massima, soprattutto perché il classe 2005 non ha nessuna esperienza tra i grandi e l'impatto con la Champions League potrebbe fargli tremare le ginocchia. Ma è l'unica alternativa che Carlo Ancelotti ha in questo momento, dato che il portiere titolare e il suo vice (che ha giocato con costanza per tutta la passata stagione) sono fermi ai box per infortuni e difficilmente riusciranno a recuperare in tempo.

Il Real Madrid affronta l'Arsenal con un portiere di 19 anni

Fran Gonzalez è l'unica alternativa che il Real Madrid ha a disposizione per le prossime partite di campionato. Courtois è ai box per un problema al ginocchio desto e nella semifinale di ritorno della Coppa del Re anche Lunin ha riportato un infortunio, la microlesione del soleo destro. Nessuno dei due portieri può giocare e quindi in campionato Ancelotti farà spazio al classe 2005 che potrebbe fare il suo debutto anche in Champions League.

Difficilmente uno dei due portieri acciaccati recupererà in tempo per sfidare l'Arsenal a Londra il prossimo 8 aprile e per questo Gonzalez si prepara a vivere una notte magica, carica di responsabilità. Il giovane numero uno viene regolarmente convocato dalla nazionale spagnola U21 ma non si sarebbe mai aspettato di avere la sua occasione su un palcoscenico così importante: Gonzalez potrebbe essere schierato come titolare a sorpresa e il Real spera che possa superare a pieni voti l'esame di maturità.