Ten Hag si alza e se ne va: un giornalista gli ha appena detto del triste record del Manchester United Erik ten Hag è sempre più in difficoltà nel reggere la pressione al Manchester United: i Red Devils stanno scivolando via via più dietro nella classifica della Premier League, verso un triste record. Qualcuno glielo ha fatto notare in conferenza dopo il pareggio col Bournemouth e il tecnico olandese ha avuto una reazione scomposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester United non riesce a scuotersi e col 2-2 in casa del Bournemouth ha un bilancio di appena 3 punti nelle ultime 4 partite giocate in Premier League: un pareggio ottenuto in rimonta, con la doppietta di Bruno Fernandes che per due volte ha impattato il vantaggio della squadra di Justin Kluivert, col secondo gol del portoghese arrivato solo su calcio di rigore. I Red Devils sono adesso settimi in classifica quando mancano sei giornate alla fine della Premier, con un distacco siderale (23 punti) dal Manchester City capolista. La pressione sta diventando insostenibile anche per il tecnico Erik ten Hag, e se n'è avuta una prova nella conferenza post partita, quando il 54enne ex Ajax si è alzato e se n'è andato dopo quello che gli aveva detto un giornalista.

Il risultato di sabato ha significato aver perso una posizione in classifica, alla luce della vittoria per 4-0 del Newcastle sul Tottenham. Scendere ulteriormente – anche solo di un posto, ovvero sotto il settimo – vedrebbe lo United ottenere il peggior risultato in campionato da quando esiste la Premier League (stagione 1992/93). Di questo è stato chiesto conto a ten Hag in conferenza e l'olandese non l'ha presa bene: "Non accetto questa domanda. Questo non è importante in questo momento", ha detto, prima di alzarsi e allontanarsi bruscamente.

Il suo linguaggio del corpo peraltro già lo vedeva in grande sofferenza poco prima. La domanda era del tutto legittima in una piazza importante come Manchester e Ten Hag farebbe bene a non reagire di pancia, ma a provare a dare qualche risposta. Intanto già così la sua squadra sta eguagliando il peggior piazzamento dello United in epoca Premier, risalente alla stagione 2013-14. Era la prima stagione dopo l'addio di Alex Ferguson e i Red Devils si piazzarono settimi, esattamente come sono adesso.

Che qualcosa non vada anche in spogliatoio, lo dimostrano i due ‘like' messi dalla 19enne stellina Alejandro Garnacho – che ten Hag aveva lasciato negli spogliatoi all'intervallo, sostituendolo con l'ex atalantino Amad Diallo – a due post pubblicati su Twitter da un noto youtuber e tifoso dello United, in cui si affermava che l'allenatore aveva buttato il giovane argentino "sotto un autobus". Insomma a Carrington non si respira un'aria esattamente foriera di cose buone…