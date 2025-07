Sabalenka va in semifinale a Wimbledon ma sente qualcosa che non le piace: “No, mai detto questo”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Aryna Sabalenka a Wimbledon ha dovuto schivare una bella buca per qualificarsi in semifinale. La tennista numero uno al mondo ha sudato, e non poco, per avere la meglio della tedesca Siegemund. Vittoria in rimonta al terzo per la bielorussa, che ha tirato un bel sospiro di sollievo nel post-gara, dimostrando anche di aver temuto una sorprendente eliminazione. C'è stato anche spazio per un sussulto, quando Sabalenka ha sentito qualcosa che non ha gradito.

Aryna Sabalenka dopo la vittoria con Siegemund non gradisce una domanda

Stiamo parlando in particolare del riferimento alle sue dichiarazioni della vigilia, quando ha definito il gioco di Siegemund "annoying", ovvero irritante. Sabalenka ha interrotto la sua interlocutrice durante la chiacchierata in campo e ha subito spiegato: "No no no (con tanto di gesto del dito, ndr). Non ho mai detto che ha un gioco irritante. Mi hanno fatto una domanda dicendo che lei aveva detto di avere un gioco irritante. Questo solo per chiarire".

Cosa aveva detto Sabalenka su Siegemund prima della partita di Wimbledon

L'intervistatrice ha provato a correggere il tiro: "Intendevo dire che ti costringe a fare cose che magari non vorresti fare. Quanto devi restare fedele a te stessa in quei momenti?". Sabalenka però ha ulteriormente spiegato: "Non è un gioco irritante, è un gioco intelligente. Ti costringe a lavorare tanto contro di lei. Ti spinge a giocare in grande. Devi lottare per ogni punto. Devi correre insieme a lei. Io ho cercato solo di concentrarmi sul mio tennis, di mettere la giusta energia. Non ero infastidita, cercavo solo di non darle troppa energia".

Quello che è certo è che Sabalenka avrà bisogno di un ottimo recupero per la semifinale, perché la sensazione di aver rischiato grosso è forte: "È stata davvero una battaglia, e onestamente ho bisogno di un po’ di tempo per raffreddarmi e recuperare dopo questa ‘lotta’. Dopo il primo set, guardavo verso il mio angolo pensando tipo: ‘Ragazzi… prenotate i biglietti, no? Credo che stiamo per lasciare questa città meravigliosa, questo posto bellissimo’. E invece, wow… è incredibile per me essere ancora qui in corsa. E ora sono semplicemente super felice per questa vittoria".