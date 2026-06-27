Quando gioca Sinner con Kecmanovic a Wimbledon, la data dell’esordio imposta da una tradizione secolare

Jannik Sinner come tradizione impone sarà il primo a giocare sul Campo Centrale nell’edizione 2026 di Wimbledon. In campo il 29 giugno con Kecmanovic.

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Jannik Sinner aprirà il programma di Wimbledon 2026. Sarà lui a giocare per primo sul campo centrale lunedì 29 giugno. Sinner è il campione in carica e la tradizione vuole che il detentore ha l'onore di dare il via alla danze. Alle ore 14:30 dunque del 29 giugno Sinner sfiderà Miomir Kecmanovic, giocatore serbo. L'incontro si potrà seguire solo su Sky, niente diretta né differita in chiaro.

Quando gioca Sinner a Wimbledon, orario e data dell'esordio con Kecmanovic

Il torneo di Wimbledon inizia il 29 giugno. Il primo a scendere in campo sul mitico Center Court sarà proprio Jannik Sinner che affronterà Miomir Kecmanovic, tennista serbo, classe 1999, numero 51 della classifica ATP. Non c'è dubbio su chi sia il favorito. Kecmanovic ha vinto 11 partite e ne ha perse 16 nel 2026 ed ha perso tutte e quattro le sfide con Jannik, curiosamente l'ultima proprio a Wimbledon due anni fa. Si parte alle ore 14:30 e si gioca al meglio dei cinque set.

Sinner è il primo a giocare sul centrale: lo impone la tradizione di Wimbledon

La tradizione a Wimbledon è sacra, anche se qualche apertura più o meno grande negli anni è stata fatta. E la tradizione, da oltre cento anni, impone che sia il campione in carica il primo a giocare sul Campo Centrale nell'edizione successiva. Un anno fa Sinner battendo in quattro set Alcaraz è diventato il primo italiano campione a Wimbledon e dunque adesso secondo la consuetudine sarà in campo il primo lunedì del torneo, alle ore 14:30. Mentre al martedì, la prima a giocare sul Centrale sarà la campionessa in carica (in questo caso Iga Swiatek).

In caso di assenza del campione in carica, l'ultima volta è successo nel 2002, quando non giocò Goran Ivanisevic, è il finalista ad ereditare quel ‘ruolo'. La tradizione nasce ufficialmente nel 1922 quando venne abolito il Challenge Round, ma solo nel 1925 venne applicata quando il campione dell'anno precedente, il francese Jean Borotra, aprì il programma nella nuova edizione.

Dove vedere in TV e streaming Sinner-Kecmanovic: non c'è diretta in chiaro

Jannik Sinner affronterà da campione in carica Miomir Kecmanovic. Un match che lo vede largamente favorito, 4-0 gli head to head. La partita che si terrà lunedì 29 giugno alle ore 14:30 si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, quindi per abbonati. Streaming con Sky Go e NOW. Non ci sarà né diretta né differita in chiaro.