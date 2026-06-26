Wimbledon 2026 su Sky: 750 ore di programmazione in diretta e 11 canali dedicati

Sky Sport trasmetterà integralmente il torneo di Wimbledon, dal 29 giugno al 12 luglio. 750 ore di trasmissione in diretta. Becker tra i talent di Sky.

Con l'arrivo dell'estate arriva puntuale ogni anno Wimbledon, che si giocherà dal 29 giugno al 12 luglio. Jannik Sinner difende il titolo vinto un anno fa, proverà a tenersi il trofeo, ed è favorito vista anche l'assenza di Alcaraz. Il torneo sarà trasmesso integralmente da Sky, che coprirà i Championships con 750 ore di dirette. Diretta streaming su NOW. Della corposa squadra Sky farà parte anche il mito Boris Becker, vincitore tre volte e sette volte finalista a Wimbledon.

Sinner fa l'esordio il 29 giugno, diretta solo su Sky

Jannik Sinner ha scritto la storia un anno fa e farà il suo esordio sul mitico Center Court lunedì 29 giugno contro Kecmanovic. Sky manderà in onda il torneo e lo farà con una copertura totale. Ben undici i canali dedicati al torneo: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e sei canali appositi per Wimbledon. In più per l'edizione 2026 su Sky Sport Mix si potrà seguire il ‘behind the scenes' per vedere il backstage.

C'è anche Boris Becker nella squadra Sky per Wimbledon

Squadra d'elite. Boris Becker si aggiunge a Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta e Ivan Ljubicic. Poi i talent in cabina di commento: Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Barbara Rossi, Fabio Colangelo, Andrea Arnaboldi, Salvatore Caruso, Nicolò Cotto, Marco Crugnola e Laura Garrone.

All England Lawn Tennis & Croquet Club saranno presenti tre inviati: Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti. Commentarono in loco gli incontri Elena Pero, Luca Boschetto e Piero Nicolodi. La squadra di telecronisti è ricchissima con Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Paolo Aghemo, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Calogero Destro, Peppe Di Giovanni, Alessandro Lupi, Dario Massara, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Sfolcini, Alessandro Sugoni e Andrea Voria. Eleonora Cottarelli condurrà Sky Tennis Show, con uno Sky Tech ancora più tecnologico.

Il grande tennis è su Sky per tutta la stagione

Dopo Wimbledon il tennis continuerà a essere ampiamente in prima linea su Sky con i grandi tornei estivi: i 1000 di Montreal e Cincinnati prima degli US Open (31 agosto – 13 settembre), e l'autunno sarà una grande corsa verso le ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre.