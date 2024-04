Carballes prova a colpire Bublik a 190 km/h per vendetta: doppia follia dello spagnolo a Madrid

video suggerito

Con Alexander Bublik è difficile annoiarsi. Il tennista kazako ha dato "spettacolo" anche al Madrid Open di tennis, anche se questa volta ha rischiato grosso. Durante il match vinto contro Carballes Baena, le giocate imprevedibili e irriverenti di Bublik hanno irretito lo spagnolo che ha reagito male tentando di colpire l'avversario per ben due volte.

L'episodio in questione si è verificato nel terzo set, quando la partita sembrava ormai ben indirizzata verso il successo del kazako. Quest'ultimo si è reso protagonista, in un game che ormai sembrava contromesso, di uno dei suoi colpi a sensazione: dopo un attacco con un dritto quasi accompagnato, ecco il colpo in mezzo alle gambe che ha sorpreso Carballes.

Per quest'ultimo è stato troppo. Il padrone di casa probabilmente era stato infastidito anche da una situazione precedente, con Bublik che provocatoriamente per diverse volte aveva "imitato" i suoi versi. In occasione di due punti infatti Alexander aveva provato a copiare il "grunt" di Carballes Baena, ovvero il classico verso che molti tennisti fanno quando colpiscono la pallina.

Quando è arrivato il momento di battere ecco che il giocatore spagnolo si è lasciato andare a due brutti gesti. Il numero 68 della classifica ATP ha commesso un doppio fallo, scagliando la pallina ampiamente fuori. La direzione del suo tiro in entrambe le occasioni, era mirata verso il corpo del giocatore dall'altra parte del campo, con l'obiettivo di colpirlo con servizi a circa 190 km/h. Un gesto che raramente si è visto a questi livelli, con Bublik che ha reagito con il sorriso nei confronti di Carballes, senza proferire parola.

Ha deciso dunque di reagire in modo ironico per non infiammare ulteriormente gli animi Bublik, considerando anche che Baena giocava in casa. Ecco allora che si è limitato a mandare baci al pubblico, al momento del successo, e a qualche celebrazione "teatrale delle" sue.