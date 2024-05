video suggerito

Sinner spiega perché si è ritirato da Madrid, scelta dolorosa: “Ho seguito il consiglio dei medici” Jannik Sinner in una nota su Instagram ha spiegato i motivi del ritiro dal torneo di Madrid. Una scelta presa di comune accordo con i medici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

156 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Madrid. Ufficiale la decisione, prima della partita dei quarti di finale contro Auger-Aliassime. Dopo la nota ufficiale degli organizzatori del Masters 1000 spagnolo, il tennista italiano ha spiegato il perché del suo forfait legato all'infortunio all'anca.

Il numero 2 del mondo ha parlato di una scelta sofferta, ma inevitabile. Arrivata dopo il consulto con i medici: "È molto triste dovermi ritirare dalla mia prossima partita qui a Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa. Prendendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che è meglio non giocare oltre e peggiorare le cose".

Come sta dunque Jannik Sinner e quali sono i tempi di recupero per questo problema all'anca? L'azzurro dovrà sottoporsi ad ulteriori test per capire l'entità del problema, in vista dei prossimi tornei: "Nei prossimi giorni farò altri test e seguirò i consigli degli specialisti sul recupero. Grazie ragazzi per tutto il vostro sostegno".

In realtà l'infortunio di Sinner è nato nelle scorse settimane dopo il lavoro in palestra. Un fastidio che si è palesato poi ulteriormente in occasione del match dei sedicesimi contro Kotov. In quell'occasione, l'azzurro ha spiegato di non essere preoccupato perché il dolore non era costante. Dopo la rifinitura di ieri così ha deciso di scendere in campo contro Khachanov, ottenendo un successo importante dopo una battaglia di tre set.

In qualche occasione durante gli ottavi ha tradito un po' di dolore, toccandosi l'anca. Oggi poi la decisione ufficiale per non precludere la possibilità di giocare a Roma e Parigi dove Jannik Sinner vuole essere protagonista. La speranza è che il problema all'anca non sia peggiorato proprio nelle ultime ore. Ecco allora l'uscita di scena e il via libera per Auger-Aliassime, che approda in semifinale senza giocare.