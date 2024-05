Medvedev spaventato prima del ritiro a Madrid: al fisioterapista confessa la sua paura

video suggerito

Daniil Medvedev esce di scena dal Masters 1000 di Madrid nel peggiore dei modi possibili. Il tennista russo si è ritirato per un problema muscolare nel match valido per i quarti di finale contro il ceco Lehecka, giustiziere di Nadal. Molto preoccupato Medvedev che ha provato a stringere i denti, senza fortuna, confidando al fisioterapista la sua preoccupazione: "Ho molta paura". Gran classe del suo avversario protagonista di una bella dedica dopo il successo.

Al contrario di Sinner, ritiratosi prima di giocare, Medvedev si è fatto male a gara in corso. Ha aspettato la fine del primo set per uscire di scena anticipatamente nel Masters 1000 di Madrid. Nel corso del primo parziale, il numero 4 del mondo ha accusato un infortunio tra l'inguine e l'adduttore, che lo ha spinto a chiedere e ottenere l'intervento del fisioterapista. Quest'ultimo ha provato a migliorare la situazione di Daniil, senza fortuna.

Infatti quando poco dopo lo specialista è uscito nuovamente, il labiale di Medvedev ha tradito la sua preoccupazione: "Forse va un po' meglio ma ho molta paura". Ha aspettato dunque la finale del primo parziale il russo prima di andare a salutare l'avversario a metà campo, spiegandogli la necessità di tornare negli spogliatoi e l'impossibilità di proseguire. Lehecka a quel punto, ha celebrato sobriamente la prima semifinale Masters della sua carriera, scrivendo sulla telecamere parole dolci per lo sfortunato avversario "Guarisci presto Daniil".

Poi a parole ha chiuso il cerchio raccontando il finale di questa controversa partita: "Non è mai facile vincere una partita come questa. Se potessi scegliere come vincere non sarebbe certo così. Non è mai facile vedere il tuo avversario in difficoltà. In quel momento devi solo concentrarti su te stesso… cercando di ottenere il massimo livello. Non sai mai di che tipo di infortunio si tratta, se semplicemente non si sente bene o se è qualcosa di brutto. Se gli dai spazio per riprendersi, può essere dannoso per te. Ho cercato di concentrarmi su me stesso… come abbiamo visto alla fine del primo set ma era chiaramente in difficoltà con i movimenti… che sfortuna per lui".

La speranza è che non si tratti di nulla di grave per il giocatore russo, protagonista anche in vista dei tornei di Roma e Parigi.