Come sta Sinner oggi dopo il ritiro a Madrid per colpa dell’anca: la decisione dei medici Jannik Sinner dopo il ritiro a Madrid si concederà tre giorni di riposo per evitare carichi di lavoro sull’anca infortunata. Nel fine settimana poi il trasferimento a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Come sta realmente Jannik Sinner? Quali sono le condizioni del tennista italiano che si è ritirato dal Masters 1000 di Madrid prima di disputare i quarti di finale contro Auger-Aliassime? Il problema all'anca ha spinto lui e il suo team, di comune accordo con i medici, ad un'attenta valutazione che lo ha portato a non correre rischi in vista di Roma e del Roland Garros. Ora Jannik è atteso da qualche giorno di riposo prima di tornare in Italia dove inizierà la marcia d'avvicinamento agli Internazionali d'Italia.

Come sta Sinner e qual è il suo programma prima degli Internazionali di Roma

La prudenza è d'obbligo dunque per Sinner, anche se la situazione sembra essere sotto controllo al punto da alimentare un certo ottimismo. Il tennista in totale sinergia con il suo gruppo di lavoro ha preferito non tirare troppo al corda in Spagna, in modo tale da provare a recuperare la forma migliore. Tre i giorni di riposo per Sinner, concordati con i medici, per sottoporsi dunque ad esami specifici (compresa una risonanza), con un lavoro di fisioterapia. Tutto con l'obiettivo di evitare ulteriori carichi sull'anca dolorante e di sciogliere tutti i dubbi sull'entità del problema.

Sinner a Roma nel fine settimana per allenarsi

Dopo il periodo di pausa, Sinner domenica si muoverà verso Roma. Qui riprenderà gli allenamenti a pieno regime, nella speranza di godere di uno stato di forma ottimale in vista del torneo di Roma che per lui ovviamente ha un sapore speciale. Potrà ancora una volta prendere confidenza dunque con i campi del Foro Italico, collezionando nuovamente sensazioni positive.

L'esordio di Sinner a Roma, quando giocherà agli Internazionali d'Italia

Inizierà così una lunga marcia d'avvicinamento al terzo Masters sulla terra rossa, quello a cui tiene di più. Per lui l'esordio a Roma dovrebbe concretizzarsi nel fine settimana, tra venerdì 10 e sabato 11 maggio. L'obiettivo è quello di arrivarci con meno fastidi possibili. D'altronde per Roma e soprattutto per il Roland Garros, Sinner non avrà un atteggiamento quasi preparatorio come a Madrid: l'obiettivo sulla terra rossa italiana e francese è quello di arrivare il più in fondo possibile.