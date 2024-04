video suggerito

Sinner-Kotov oggi all’ATP Madrid 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner-Kotov oggi a Madrid si giocherà non prima delle 20 con diretta TV e streaming su Sky, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sfida del terzo turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner gioca oggi contro Kotov nel terzo turno del torneo di Madrid. Jannik dopo la vittoria in scioltezza con Sonego scende in campo contro il russo numero 75 del ranking ATP non prima delle ore 20 sul campo centrale, con diretta TV e streaming esclusiva su Sky. In palio gli ottavi del tabellone contro uno tra Cobolli e Khachanov. Non ci sono precedenti tra Sinner e Kotov, che si affrontano dunque per la prima volta. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

A che ora gioca Sinner contro Kotov oggi all’ATP Madrid 2024

La partita tra Sinner e Kotov si giocherà oggi lunedì 29 aprile a Madrid, non prima delle ore 20. La sfida del terno turno del Masters 1000 è in programma sul campo centrale, il Manolo Santana Stadium in serata, e seguirà quelle tra Ostapenko e Jabeur, Swiatek e Sorribes Tormo, e Nadal e Cachin. Sinner-Kotov potrebbe slittare solo nel caso in cui i match precedenti si prolungasse più del previsto.

Dove vedere Sinner-Kotov oggi al Madrid Open in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Kotov in TV a Madrid oggi? La partita si potrà seguire in TV in esclusiva su Sky che detiene i diritti del torneo e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ovvero 201 e 203. Diretta streaming solo su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky. Si potrà anche comprare il singolo evento sulla piattaforma live on demand NOW.

Sinner-Kotov, i precedenti in carriera

Sinner e Kotov non si sono mai affrontati in carriera. La partita del terzo turno del Masters 1000 di Madrid è dunque il primo incrocio tra questi due giocatori che hanno avuto una carriera decisamente diversa. Il 25enne russo che come best ranking è stato 61° e ora è 72, non ha mai vinto un torneo in carriera, al contrario del suo più giovane avversario che ne ha già conquistati 13.

Il tabellone di Sinner a Madrid, chi sarà il prossimo avversario

Il vincente della partita tra Sinner e Kotov a Madrid affronterà negli ottavi di finale, uno tra Cobolli e Khachanov. Un doppio incrocio tra Italia e Russia, con la speranza di un derby tutto azzurro nel round successivo. Ci vorrà però un'impresa per Flavio che parte sfavorito contro Khachanov.