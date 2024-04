video suggerito

Jannik Sinner travolge Lorenzo Sonego a Madrid: derby italiano senza storia nel 2° turno Jannik Sinner batte nettamente Lorenzo Sonego nel derby italiano valido per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid: 6-0, 6-3 al termine di un match senza storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Troppo Jannik Sinner per un Lorenzo Sonego non in grande giornata. Il punteggio del derby italiano valido per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid tra i due amici e compagni di Davis è impietoso ma descrive perfettamente ciò che si è visto sulla terra rossa del campo madrileno: 6-0, 6-3 in poco più di un'ora di gioco per l'altoatesino che continua dunque la sua marcia trionfale verso il numero uno della classifica ATP, favorito però, questa volta, anche da un Sonego incapace di entrare in partita e giocare il suo canonico tennis.

Un match senza storia dunque quello andato in scena nella capitale spagnola e per capire il divario tra le due prestazioni basta elencare i numeri, impietosi per quel che riguarda il torinese: otto i punti conquistati (sui 33 giocati) in un primo set durato appena 26 minuti, qualcosa meglio invece nel secondo parziale dove non è comunque riuscito a mettere in pratica il suo gioco commettendo una serie di errori non forzati (tantissimi con il dritto) per nulla consueti per un tennista solido come lui.

Un match in cui il tennista piemontese non è mai riuscito ad esprimere il suo gioco offrendo il fianco ad un, al contrario, solidissimo Sinner che è sembrato essere addirittura più in forma del previsto rispetto alle aspettative per questo debutto sulla terra rossa di Madrid, un torneo in cui storicamente ha sempre faticato.

Un risultato che però non intacca il grande rispetto che l'atoatesino nutre per il connazionale: "Abbiamo un ottimo rapporto, siamo molto amici. C'è grande rispetto tra di noi. Oggi lui non stava benissimo in campo. So che attraversando un momento delicato, gli faccio un grande in bocca al lupo" ha difatti detto il 22enne di San Candido al termine del match facendo riferimento al recente cambio di allenatore dell'amico.

Termina dunque così l'avventura di Sonego nel torneo di Madrid, mentre l'attuale numero due del mondo proseguirà il suo cammino da testa di serie numero uno del tabellone ai sedicesimi di finale dove affronterà il vincente del match tra Kotov e Thompson.